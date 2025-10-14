- Hoy:
Desde Italia y la MLS siguen a César Inga, figura de Universitario: "De muy buena fuente"
Universitario de Deportes podría perder a César Inga ante el interés de un histórico club de la Serie A de Italia y de un equipo destacado de la MLS.
César Inga anotó el gol de Perú ante Chile y destacó por su gran rendimiento en el Clásico del Pacífico. Además, viene siendo figura en Universitario de Deportes gracias a sus pases y goles. En medio de esto, periodistas deportivos afirmaron que desde un histórico de la Serie A de Italia hasta uno de la MLS se interesaron por el fichaje del polifuncional futbolista.
El gran desborde y juego de Inga por la banda izquierda han despertado el interés de Napoli, actual campeón de la Serie A y de un club importante de la MLS.
César Inga despertó el interés de Napoli para un posible fichaje
En primera instancia, Julio Peña, periodista y productor, utilizó su programa llamado 'Fútbol Excitante' en la Roro Network para revelar que Napoli de Italia ha despertado el interés de fichar a César Inga y que abandone Universitario de Deportes para el próximo mercado de fichajes.
Video: Roro Network
"El club que estaría interesado en César Inga es el Napoli de Italia. Eso lo tengo de muy buena fuente. MLS y Napoli son las opciones que podría estar manejando Inga para dejar el fútbol peruano", reveló Peña.
Club de la MLS sigue de cerca el fichaje de César Inga
Por otro lado, Gustavo Peralta utilizó su programa en L1MAX para confirmar la información de que en la MLS buscan el fichaje de Inga para la siguiente temporada, dejándole a Universitario una buena ganancia si se concreta su venta.
Video: L1MAX
"Inga le costó a Universitario 60 mil dólares. En el futuro, podría generar una ganancia muy importante para el club. En Estados Unidos, se han activado ciertas cosas", afirmó.
Fabián Bustos fue el técnico que vio en César Inga a un jugador con proyección que podría traer ganancias al club merengue, y no se equivocó. Comprado en 60 mil dólares, ahora su pase vale 1 millón de euros, por lo que un posible fichaje sería beneficioso para las arcas de Universitario de Deportes.
