Vale un millón, es figura en Universitario y sorprende con fuerte revelación: "Quiere irse..."

Universitario de Deportes continúa con sus entrenamientos de cara a la recta final del Torneo Clausura 2025, donde buscará quedarse con el título y conseguir el tricampeonato nacional de la Liga 1. Los cremas confían en conservar a sus principales figuras con miras al 2026 y seguir haciendo historia. Sin embargo, uno de sus jugadores más destacados sorprendió al revelar su deseo de abandonar el equipo.

Vale un millón, es figura en Universitario y reveló su deseo de salir del club

César Inga es considerado uno de los grandes valores del fútbol peruano, siendo una jugador clave en Universitario, consolidándose como uno de los habituales en el esquema del DT Jorge Fossati. El polifuncional jugador ha tenido una destacada temporada, lo que le permitió ser convocado a la selección peruana, donde recientemente marcó un gol en el amistoso frente a Chile.

Su gran rendimiento a lo largo de la temporada ha despertado el interés de varios clubes internacionales. En esa línea, recientemente se conoció que el futbolista ha manifestado su deseo de dejar tienda crema para dar el salto a un fútbol más competitivo. Así lo dio a conocer su padre Edgar Inga en diálogo con el periodista Silvio Valencia.

"Casi todos los días converso con él (César Inga). Él quiere irse a un club brasileño o argentino para que aprenda más y de ahí dar el salto a Europa, es lo que siempre conversamos. Él cuando estaba chiquito, me decía 'papá yo voy a ir al Real Madrid', a él siempre le ha gustado", expresó el papá del futbolsita.

De esta manera, todo indica que Inga tiene en mente dar un nuevo paso en su carrera y dejar Universitario en un futuro cercano. Esto no solo representaría una importante suma económica para el cuadro crema, sino también una oportunidad para que el jugador continúe creciendo.

César Inga brilló con la selección peruana

César Inga a sus 23 años sumó su primera titularidad con Perú en el amistoso ante Chile y destacó por su solidez defensiva y constante proyección en ataque. A los 35 minutos, dejó en el camino a su marcador y marcó un golazo que sorprendió a todos. Su actuación lo consolidó como una de las figuras más destacadas de la selección peruana.

¿Cuánto vale César Inga?

Según la web de Transfermarkt, portal especializado en el mercado de pases, la ficha de César Inga presenta una gran valorización en el mercado, cifra que ha crecido desde su consolidación en Universitario de Deportes esta temporada. Actualmente, el futbolista posee un valor de 1 millón de euros, monto que podría seguir aumentando gracias a su gran rendimiento y proyección.