Universitario inscribirá como peruanos a dos figuras extranjeras para la próxima temporada

Universitario de Deportes está totalmente enfocado en no perder el ritmo en el Torneo Clausura 2025 para dar la estocada final y lograr el tricampeonato de la Liga 1. Sin embargo, en la dirigencia ya vienen trabajando en el armado del plantel para la próxima temporada, por lo que se conoció que dos de sus principales jugadores extranjeros serán inscritos como peruanos.

Líbero informó este lunes en su versión impresa que el club de Ate va a registrar al paraguayo Williams Riveros y al argentino Matías Di Benedetto, dos de sus pilares en defensa del plantel, como peruanos para el 2026 ya que ambos jugadores han comenzado con los trámites para obtener la nacionalización.

"Además, ya se comenzó el proceso de nacionalización de Riveros y Di Benedetto con miras al 2026, lo que permitiría liberar dos cupos de extranjero en el plantel, una ventaja clave para reforzarse sin limitaciones", se dio a conocer.

Williams Riveros tiene contrato vigente con Universitario

Es preciso señalar que el zaguero central paraguayo, quien desde su llegada en 2023 se ha ganado un lugar como líbero en la línea de tres crema, ha renovado su contrato con la institución en julio pasado, por lo que seguirá vistiendo la camiseta merengue hasta finales del 2027.

Williams Riveros jugará en Universitario hasta el 2027. Foto: Universitario de Deportes

Matías Di Benedetto negocia su renovación con Universitario

Por su parte, el futbolista argentino de 32 años viene negociando con la directiva de la 'U' para extender su vínculo contractual con el equipo por las próximas dos temporadas. Es más, el 'Tano' ha mostrado su deseo de seguir en el club.

"Ahí estamos. Hace poco escuché a Franco Velazco que habló del tema de mi renovación y si Dios quiere todo va a salir bien. Aún estamos en proceso de negociación. Todo está yendo por buen camino, realmente ni siquiera pienso en irme a otro lado, yo quiero quedarme acá, soy muy feliz. El club tiene las mejores intenciones y si Dios quiere todo saldrá bien", declaró a los medios de comunicación.

Matías Di Benedetto espera renovar contrato con Universitario. Foto: Universitario de Deportes

Riveros y Di Benedetto han jugado la gran mayoría de partidos con Universitario este 2025

Después de lograr el bicampeonato en 2023 y 2024, Universitario le renovó la confianza a Williams Riveros y Matías Di Benedetto para que sigan siendo los centrales extranjeros del equipo. Pese a que se perdieron partidos por lesión, ambos han sido claves en el buen momento de la escuadra estudiantil.

El más conocido como 'Jerarquía' ha disputado hasta ahora 2743' en 31 encuentros, en los que ha marcado cinco goles; mientras que el defensa argentino ha estado en cancha 2728' en 32 compromisos, en los que convirtió solo un tanto.