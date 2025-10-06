- Hoy:
Di Benedetto aclara su futuro con Universitario y si continuará en el 2026: "Yo quiero..."
Matías Di Benedetto ha sabido ganarse el cariño de los hinchas de Universitario debido a las buenas actuaciones que demostró en los planes de Jorge Fossati.
A pocas fechas de darse por terminada la temporada 2025, los hinchas de Universitario de Deportes se preguntan quiénes serán los futbolistas que renovarán con el club merengue. En ese sentido, el nombre de Matías Di Benedetto está en la órbita al ser una de las piezas fundamentales en el esquema de Jorge Fossati.
Luego de la importante victoria ante Juan Pablo II por la última fecha del Torneo Clausura que sirvió para afianzarse en el primer lugar y sacar más puntos de ventajas frente a sus rivales, Matías Di Benedetto habló sobre su renovación asegurando que espera tener pronto novedades, pero que se encuentra feliz perteneciendo a Universitario.
"Ahí estamos. Hace poco escuché a Franco Velazco que habló del tema de mi renovación y si Dios quiere todo va a salir bien. Aún estamos en proceso de negociación. Todo está yendo por buen camino, realmente ni siquiera pienso en irme a otro lado, yo quiero quedarme acá, soy muy feliz. El club tiene las mejores intenciones y si Dios quiere todo saldrá bien", sostuvo el zaguero de Universitario de Deportes.
Di Benedetto responde a Sport Boys
Matías Di Benedetto respondió a la institución rosada luego de ser acusado de haber cometido una falta desleal en contra de Erick Gonzáles. En su defensa, el argentino negó haber tenido una mala intención en el encuentro que se jugó en la fecha 5 del torneo local.
"Nunca me expresé porque me dolió. A mí me conocen hace tres años acá en Perú y jamás he sido malintencionado. Fue una jugada que disputo con vehemencia, sí, pero sin la intención de lastimar", sostuvo.
Partidos que restan por jugar a Universitario en el Clausura
- Fecha 14: Sporting Cristal (V)
- Fecha 15: Ayacucho FC (L)
- Fecha 16: ADT (V)
- Fecha 17: descansa
- Fecha 18: Garcilaso (L)
- Fecha 19: Los Chankas (V)
