Universitario y el camino que seguirá para lograr el tricampeonato de la Liga 1

La novela de Universitario de Deportes se empezó a escribir por capítulos. En el año 2023, heridos por la hegemonía blanquiazul y su bicampeonato nacional (2021-2022), los cremas dibujaron un plan ambicioso para recuperar la corona. Una corona que no ganaban desde el lejano año 2013, cuando conquistaron la estrella número “26”.

En 2023, hace dos años, la ‘U’ inmortalizó el llamado ‘Matutazo’ y se consagró campeón nacional en el estadio de Alianza Lima. En 2024, el Bicampeonato Nacional recorrió las venas de los hinchas luego de ganar los Torneos Apertura y Clausura. Era el año del Centenario del club y se logró el objetivo principal.

Esta temporada, el club fundado en 1924 clasificó a los octavos de final de la Copa Libertadores con un final inesperado. La campaña continuó su curso y hoy, la garra crema está cerca de alcanzar el Tricampeonato Nacional. Un logro que solo cumplió una vez en 101 años de historia: en 1998, 1999 y 2000.

“Aún no hemos ganado nada. Vamos paso a paso”, ha dicho Jorge Fossati, el entrenador uruguayo dejó la disciplina de Universitario para irse a dirigir a la selección peruana, pero que regresó para bañarse nuevamente de gloria. Campeón en 2023 con el buzo merengue, el ‘Nonno’ respira optimismo, con mano firme y motivación extra.

Cinco finales para Universitario

Con 30 puntos en la tabla de posiciones del Tornero Clausura, la ‘U’ tiene una ventaja de 8 unidades sobre el segundo ubicado y le restan cinco partidos por jugar, uno menos que el Cusco FC (22), su más cercano perseguidor que se acostumbró -de un momento a otro- a perder.

Si hacemos un análisis de los cinco encuentros que afrontará Universitario en la recta final del campeonato, encontramos dos choques complicados: frente a Sporting Cristal (el miércoles 15 de octubre, a las 8:00 p.m.) en el Estadio Nacional) y contra ADT en Tarma, el domingo 26 de octubre, a las 3:30 p.m.

Los otros tres partidos son accesibles: contra Ayacucho FC (domingo 19 de octubre, 7:30 p.m. en el Monumental), ante el Deportivo Garcilaso también en el coloso de Ate, y frente a Los Chankas en Andahuaylas.

Lo ideal sería ganar los cinco próximos compromisos, pero ganando solamente cuatro de ellos, los cremas sumarán 42 puntos y no podrán ser alcanzados por Cusco FC. Así los cusqueños ganen sus próximos seis encuentros, sólo llegarían a 40 unidades.

Considerar que los ‘Guerreros Dorados’ jugarán contra Comerciantes Unidos (L), Cienciano (V), Atlético Grau (L), Alianza Universidad (V), Sport Boys (L) y Sport Huancayo (V).

Lo que le falta a la “U”