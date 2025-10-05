- Hoy:
¿En qué fecha Universitario se puede proclamar tricampeón de la Liga 1?
Con el triunfo ante Juan Pablo II, Universitario aumentó la diferencia con sus más cercanos perseguidores. ¿En qué fecha puede ganar el Clausura y coronarse tricampeones?
El 'Pueblo crema' está de fiesta. Universitario ganó 3-0 a Juan Pablo II en el Estadio Monumental, quedó a un paso de llevarse el Torneo Clausura y coronarse tricampeón de la Liga 1 2025. Restan seis fechas para que el campeonato llegue a su final y en la 'U' empiezan a organizar las celebraciones para la estrella 29.
Universitario sacó una diferencia de ocho puntos a Cusco FC, su más cercano perseguidor, y a 10 puntos de ADT, quien se encuentra tercero. A los cremas les falta descansar una fecha, por lo que el cuadro imperial puede recortar la diferencia 5 unidades.
¿En qué fecha Universitario se puede celebrar el tricampeonato?
Haciendo cálculos, si Universitario gana a Sporting Cristal y Ayacucho FC, y si Cusco FC, pierde sus dos próximos duelos, el equipo de Fossati estaría celebrando el tricampeonato de la Liga 1 en Tarma, ante ADT, en la fecha 16.
Incluso, si la U deja puntos ante Cristal o Ayacucho FC, y Cusco FC pierde dos de sus próximos tres duelos, los cremas estarían llevándose el tricampeonato en la fecha 17, cuando les toca descansar.
En el caso de que Cusco FC gané todos sus partidos, Universitario está en la obligación de salir airoso ante Cristal, Ayacucho FC, ADT y Garcilaso (su último partido en el Clausura como local), para celebrar el tricampeonato con su gente, en la fecha 18.
Partidos que le restan a Universitario en el Torneo Clausura
- Fecha 14: Sporting Cristal vs Universitario
- Fecha 15: Universitario vs Ayacucho FC
- Fecha 16: ADT vs Universitario
- Fecha 17: Descansa
- Fecha 18: Universitario vs Deportivo Garcilaso
- Fecha 19: Los Chankas vs Universitario
