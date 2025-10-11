Cusco FC vs. Comerciantes Unidos EN VIVO: hora y dónde ver el Torneo Clausura 2025

Este domingo 12 de octubre vuelve el emocionante Torneo Clausura 2025 con un auténtico partidazo entre Cusco FC vs. Comerciantes Unidos, que medirán fuerzas desde el Estadio Inca Garcilaso de la Vega por la fecha 14 del campeonato, a partir de las 18:00 horas de Perú, con transmisión EN VIVO vía L1 MAX. Entérate de todos los detalles del cotejo por la Liga 1.

Cusco FC (2° con 22 puntos) es el principal contendor para quitarle el primer lugar del segundo certamen del año a Universitario. Aunque estén ocho puntos abajo, los 'Guerreros Dorados' intentarán aprovechar que el partido de los cremas se ha suspendido para hacer respetar su casa y lograr un triunfo que achique la diferencia a cinco unidades a falta de 15 por jugar.

Los dirigidos por Miguel Rondelli llegarán con la mayoría de sus figuras disponibles, salvo dos bajas de consideración: el goleador Facundo Callejo por lesión y el volante Pierre Da Silva, quien fue expulsado en la fecha anterior frente a Los Chankas. Estos serán reemplazados por Juan Manuel Tévez y Nicolás Silva, respectivamente.

Comerciantes Unidos (11° con 15 puntos) está muy comprometido en la pelea por no descender. Pese a que en este momento marchar en el décimo quinto lugar en el acumulado, las 'Águilas Cutervinas' están solo un punto arriba de la "zona roja", por lo que está necesitado de dar el batacazo y lograr un triunfo en la ciudad imperial.

La buena noticia para el conjunto comandado por Claudio Biaggio es que han mejorado mucho en el segundo semestre, en los que ha ganado cuatro de los seis duelos que salió victorioso en la Liga 1 2025, y sacando puntos importantes de visita. Sin embargo, no todo es color de rosa, pues su goleador, Matías Sen, se perderá la contienda por acumulación de tarjetas amarillas.

¿A qué hora juega Cusco FC vs. Comerciantes Unidos?

El encuentro entre los 'Guerreros Dorados' y las 'Águilas Cutervinas' por una jornada más del Clausura está programado para dar inicio a partir de las 18:00 horas de Perú. A continuación, te damos a conocer los horarios del duelo en el resto de Latinoamérica y Estados Unidos.

México: 17:00 horas

Colombia, Ecuador, Perú: 18:00 horas

Bolivia, Venezuela: 19:00 horas

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington DC): 19:00 horas

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 20:00 horas

¿Dónde ver Cusco FC vs. Comerciantes Unidos EN VIVO?

Si no quieres perderte todas las incidencias del compromiso entre Cusco FC vs. Comerciantes Unidos por la Liga 1 2025, es preciso señalar que este será transmitido EN VIVO y EN EXCLUSIVA a través de las pantallas de L1 MAX en Perú, así como vía streaming por L1 MAX Móvil en todo el mundo.

DIRECTV: canales 604 y 1604 HD

Best Cable: canal 12

Claro TV: canales 10 y 528 HD

Cusco FC vs. Comerciantes Unidos pronósticos: cuánto pagan las apuestas

Sobre el papel, Cusco FC es ampliamente favorito para quedarse con los tres puntos ante Comerciantes Unidos en condición de local y seguir firme en su lucha por hacerse con el Torneo Clausura 2025. Repasa las cuotas que le han puesto algunas casas de apuestas al partido.

Casas de apuestas Cusco FC Empate Comerciantes Unidos Betsson 1.43 4.30 7.00 Bet365 1.47 4.33 6.25 Betano 1.50 4.65 6.90 Te Apuesto 1.50 4.09 6.79 Apuesta Total 1.50 4.33 6.33 Meridianbet 1.43 4.08 5.57

Cusco FC vs. Comerciantes Unidos: posibles alineaciones

Cusco FC: Pedro Díaz; Aldair Fuentes, Carlos Gamarra, Álvaro Ampuero; Marlon Ruidíaz, Oswaldo Valenzuela, Nicolás Silva, Lucas Colitto, Carlo Diez, Iván Colman; Juan Manuel Tévez. DT: Miguel Rondelli.

Comerciantes Unidos: Álvaro Villete; Gilmar Paredes, Williams Guzmán, Rotceh Aguilar, Nahuel Tecilla, Gabriel Alfaro; José Marina, Julián Marchioni, José Parodi, Alexander Lecaros; Nicolás Figueroa. DT: Claudio Biaggio.

Cusco FC: últimos resultados

Los Chankas 2-1 Cusco FC | fecha 13 Torneo Clausura 2025

Cusco FC 4-0 Deportivo Garcilaso | fecha 12 Torneo Clausura 2025

Universitario 3-2 Cusco FC | fecha 11 Torneo Clausura 2025

Cusco FC 0-2 ADT | fecha 10 Torneo Clausura 2025

Ayacucho FC 0-1 Cusco FC | fecha 9 Torneo Clausura 2025

Comerciantes Unidos: últimos resultados

Comerciantes Unidos 2-1 UTC | fecha 13 Torneo Clausura 2025

Comerciantes Unidos 1-1 Melgar | fecha 11 Torneo Clausura 2025

Alianza Lima 4-0 Comerciantes Unidos | fecha 10 Torneo Clausura 2025

Comerciantes Unidos 2-0 Sport Huancayo | fecha 9 Torneo Clausura 2025

Sport Boys 0-1 Comerciantes Unidos | fecha 8 Torneo Clausura 2025

¿Dónde juega Cusco FC vs. Comerciantes Unidos?

El escenario donde Cusco FC recibirá a Comerciantes Unidos por la décimo cuarta jornada del Torneo Clausura 2025 de la Liga 1 será el Estadio Inca Garcilaso de la Vega, recinto deportivo ubicado a los 3399 m. s. n. m. del Cusco y que cuenta con una capacidad para 42 mil 56 espectadores.