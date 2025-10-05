¿Qué necesita Cusco FC para arruinar la fiesta a Universitario y ganar el Clausura?

Cusco FC marcha segundo en la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025 con 22 puntos, a 8 de Universitario de Deportes que es el líder absoluto. Si bien se encuentra sumamente lejos, es el club que más probabilidades tiene de arruinar el tricampeonato merengue en la Liga 1. Por ello, te contamos qué resultados necesita la escuadra dorada para hacerse con el título nacional.

Lo principal es que los imperiales ganen todos sus partidos restantes, los seis que le quedan, y así llegarían a 38 puntos en la tabla de posiciones. Sin embargo, no dependen de sí mismo debido a que también necesitan esperar que la 'U' tropiece más de una vez en la recta final del campeonato nacional. Eso sí, tiene una oportunidad de acortar diferencia gracias a que los dirigidos por Jorge Fossati todavía no descansan, a diferencia suya.

Luego, Universitario debe perder al menos dos partidos en su fixture y así, en caso gane los tres restantes, quedará con 39 unidades. Con ello, Cusco FC saldrá campeón del Torneo Clausura 2025 y forzará los playoffs para la definición del título nacional. No obstante, existe otro detalle fundamental que hay quienes dejan pasar.

Fixture restante de Universitario

Estos son los encuentros que le quedan dentro del Torneo Clausura:

Fecha 14: Sporting Cristal vs Universitario (Lima)

Fecha 15: Universitario vs Ayacucho FC (Lima)

Fecha 16: ADT vs Universitario (Tarma)

Fecha 17: Universitario Descansa

Fecha 18: Universitario vs Deportivo Garcilaso (Lima)

Fecha 19: Los Chankas vs Universitario (Andahuaylas)

Fixture restante de Cusco FC

Estos son los partidos que le quedan en el Torneo Clausura 2025: