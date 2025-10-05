Fossati reveló si se retirará del fútbol si Universitario logra el tricampeonato: "Creo que..."

Universitario de Deportes está cada vez más cerca de salir campeón por tercera vez consecutiva en la Liga 1, marcando un hito en el fútbol peruano. Sin embargo, en el trasfondo de los hechos, surge la pregunta de si el entrenador Jorge Fossati podría abandonar al equipo crema y retirarse del fútbol de forma definitiva siendo campeón. Ante esta incertidumbre, el DT uruguayo respondió.

Jorge Fossati confesó si dejará el fútbol si Universitario logra el tricampeonato de la Liga 1

En la conversación con la periodista Darinka Zumaeta, Fossati fue consultado sobre la posibilidad de retirarse del fútbol una vez que salga campeón con Universitario logrando el tricampeonato.

"Yo creo que cada pausa larga que hay en el fútbol te tiene que servir para analizar. Eso está por encima si ganas o dejes de ganar. Tampoco creo necesito que Universitario fuera tricampeón para retirarme. No es un objetivo", fueron las palabras del entrenador uruguayo.

La respuesta de Jorge Fossati indica que no tiene pensado dejar el fútbol, sino tomarse un respiro una vez que termine el campeonato peruano. Él considera que no es una meta para el 2025.

"Es posible que llegue a fin de año y es ahí donde uno tiene que decidir. Eso será en diciembre y ahí tomaremos las decisiones que tengamos que tomar, incluso la nueva administración", recalcó.

Si bien ganar el tricampeonato con Universitario de Deportes es un gran logro, Fossati no se siente del todo seguro sobre si continuará como técnico del club merengue, ya que quienes decidirán serán la nueva administración liderada por Franco Velasco.