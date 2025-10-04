0
Alineaciones Universitario vs Juan Pablo II: el imponente once de Fossati seguir en el liderato

Universitario busca mantenerse en la cima del Torneo Clausura, por lo que el DT Jorge Fossati saldrá con su mejor equipo ante Juan Pablo II para vencer en el Monumental.

Angel Curo
Universitario enfrentará a Juan Pablo II por el Torneo Clausura
Universitario enfrentará a Juan Pablo II por el Torneo Clausura | Composición: Líbero
Universitario de Deportes continúa firme en su lucha por el título del Torneo Clausura 2025. Los cremas se enfocan en su próximo duelo ante Juan Pablo II en el Estadio Monumental por la fecha 13. Consciente de que no puede relajarse en su camino hacia el tricampeonato, el técnico Jorge Fossati planea alinear su mejor once para buscar una nueva victoria y mantenerse en lo más alto de la tabla.

Alineación de Universitario

  • Sebastián Britos; Matías Di Benedetto, Williams Riveros, Anderson Santamaría; José Carabalí, Jesús Castillo, Jairo Concha, Martín Pérez Guedes, Andy Polo; Jairo Vélez y Edison Flores.

La escuadra merengue sabe que no puede relajarse en su pelea por el título del Torneo Clausura, pues, aunque mantiene cierta ventaja sobre su más cercano perseguidor, Cusco FC, una caída podría complicar sus aspiraciones. Por ello, Jorge Fossati no planea realizar grandes modificaciones, empezando por la permanencia de Britos en el arco.

La defensa estará conformada por Di Benedetto, Riveros y Anderson Santamaría, quien se perfila nuevamente como titular tras consolidarse con grandes actuaciones y ganarle la pulseada a Aldo Corzo. Por las bandas, Carabalí se mantendrá por izquierda y Polo por derecha, mientras que en el mediocampo estarán Jesús Castillo, Jairo Concha y Martín Pérez Guedes.

La principal novedad será la ausencia de Álex Valera en el titularato, quien presenta molestias físicas y no completó el último entrenamiento. En su lugar, Edison Flores asumirá el rol en ataque, aunque el comando técnico esperará al goleador hasta último momento. Finalmente, Jairo Vélez completará la zona ofensiva.

Alineación de Juan Pablo II

  • Matías Vega; Nilson Loyola, Arón Sánchez, Renzo Alfani, Jorge Toledo; Cristian Ramírez, Christian Flores, Relly Fernández, Michael Rasmussen, Cristian Tizon y Emiliano Villar.

Por su parte, Juan Pablo II buscará dar el golpe y volver a arruinarle la fiesta a Universitario en la Liga 1, recordando que ya lo venció 2-0 en el Torneo Apertura. Los de Chongoyape enviarán su mejor once y contarán con su principal figura, Cristhian Tizón, el uruguayo que se ha convertido en el jugador más determinante del equipo con 8 goles y 5 asistencias.

Sin embargo, los dirigidos por Santiago Acasiete sufrirán dos bajas importantes: Mauricio Affonso sigue en proceso de recuperación de una lesión, mientras que Álvaro Rojas no podrá jugar por estar cedido por Universitario, lo que le impide enfrentar al club dueño de su pase.

A ello se suma el irregular momento del cuadro norteño, que apenas ha conseguido una victoria en sus últimos 10 partidos y acumula tres encuentros sin ganar, además de mostrar una preocupante falta de eficacia ofensiva con solo 6 goles anotados en ese lapso.

Angel Curo
AUTOR: Angel Curo

Redactor en Líbero para la sección deportes. Licenciado en Comunicación y Periodismo por la Universidad Privada del Norte. Con experiencia en reporterismo cubriendo partidos de la Liga 1 y Selección Peruana.

