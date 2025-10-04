- Hoy:
Universitario vs Juan Pablo II EN VIVO: a qué hora juega, alineaciones, pronóstico y dónde ver Liga 1
El Estadio Monumental volverá a albergar un duelo intenso de Universitario ante Juan Pablo II, por la fecha 13 del Torneo Clausura 2025.
Universitario vs Juan Pablo II protagonizan uno de los partidos más atractivos de la fecha 13 del Torneo Clausura 2025, que tendrá por escenario al Estadio Monumental de Ate, este domingo 5 de octubre desde las 6.00 p. m. La transmisión del duelo de la Liga 1 2025 estará a cargo de GOLPERÚ. Sigue toda la antesala y el minuto a minuto.
PUEDES VER: Alineaciones Universitario vs Juan Pablo II: el imponente once de Fossati seguir en el liderato
Universitario vs. Juan Pablo II por el Torneo Clausura 2025
Universitario recibirá a Juan Pablo este domingo 5 de octubre en el Monumental, en un duelo válido por la fecha 13 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. El conjunto crema atraviesa un momento sólido y buscará seguir en lo más alto de la tabla frente a un rival que ya sabe lo que es complicarle el camino.
El equipo dirigido por Jorge Fossati llega con una racha de 17 partidos invicto y con la confianza al máximo tras su victoria 2-0 ante Alianza Atlético en Trujillo. En aquel encuentro, los goles fueron obra de Martín Pérez Guedes y José Rivera, quienes se han convertido en piezas claves del ataque merengue.
Universitario es puntero del Clausura.
Juan Pablo II, por su parte, viene de igualar como local ante ADT en Chongoyape. Álvaro Rojas fue el encargado de marcar el tanto que le dio un punto importante a su equipo, que ahora buscará dar la sorpresa en uno de los escenarios más complicados del torneo.
Juan Pablo II espera dar el golpe en el Monumental.
La última vez que ambos se enfrentaron fue el pasado 18 de mayo por la jornada 13 del Apertura, cuando Juan Pablo sorprendió con una victoria en el Estadio Nacional gracias a un doblete de Tizón. Ese antecedente mantiene en alerta a Universitario, que sabe que no puede confiarse.
¿A qué hora juega Universitario vs. Juan Pablo II?
A continuación, te presentamos los horarios en los diferentes países para que no te pierdas el inicio del partido de Universitario vs. Juan Pablo II, correspondiente a la fecha 13 del Torneo Clausura 2025 de la Liga 1 Perú:
- Perú, Colombia, Ecuador: 6.00 p. m.
- Bolivia, Venezuela, Chile: 7.00 p. m.
- Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil: 8.00 p. m.
- México: 5.00 p. m.
- Estados Unidos (Nueva York, Washington y Florida): 8.00 p. m. / (Los Ángeles): 4.00 p. m.
- España: 1.00 a. m. (del lunes 6 de octubre)
¿Qué canal trasmite Universitario vs. Juan Pablo II?
Para poder ver el partido de Universitario vs Juan Pablo II EN VIVO, por la fecha 13 del Torneo Clausura 205 de la Liga 1 Perú, tendrás que sintonizar los siguientes canales de transmisión:
- Canadá: Fanatiz Canada
- Internacional: Fanatiz International
- México: Fanatiz Mexico
- Perú: GOLPERU, Movistar Play
- Puerto Rico: Fanatiz USA
- Estados Unidos: Fanatiz USA, GOLTV
¿Dónde ver GOLPERU EN VIVO, partido de Universitario vs. Juan Pablo II?
En Perú, puedes sintonizar la señal de GOLPERÚ EN VIVO mediante el canal 14 y 714 HD de Movistar TV. Asimismo, mediante el aplicativo oficial de Movistar TV App también podrás ver el partido de Universitario vs. Juan Pablo II.
Universitario vs. Juan Pablo II pronóstico: apuestas y cuotas
|Universitario
|empate
|Juan Pablo II
|Betsson
|1.11
|8.00
|20.00
|Betano.pe
|1.14
|7.30
|20.00
|bet365
|1.14
|8.00
|15.00
|1xBet
|1.14
|7.00
|18.00
|CoolbetLATAM
|1.14
|7.50
|21.00
|DoradoBet
|1.15
|7.00
|19.00
Universitario vs Juan Pablo II: posibles alineaciones
Universitario: Sebastián Britos; Matías Di Benedetto, Williams Riveros, Anderson Santamaría; José Carabalí, Jesús Castillo, Jairo Concha, Martín Pérez Guedes, Andy Polo; Jairo Vélez y Edison Flores.
Juan Pablo II: Matías Vega; Nilson Loyola, Arón Sánchez, Renzo Alfani, Jorge Toledo; Cristian Ramírez, Christian Flores, Relly Fernández, Michael Rasmussen, Cristian Tizon y Emiliano Villar.
Últimos partidos jugados de Universitario
- Alianza Atlético 0-2 Universitario | 01.10.25 | Liga 1
- Universitario 3-2 Cusco | 27.09.25 | Liga 1
- UTC 1-2 Universitario | 20.09.25 | Liga 1
- Melgar 1-2 Universitario | 14.09.25 | Liga 1
- Universitario 0-0 Alianza Lima | 24.08.25 | Liga 1.
Últimos partidos jugados de Juan Pablo II:
- Juan Pablo II 1-1 ADT | 30.09.25 | Liga 1
- Ayacucho 2-1 Juan Pablo II | 25.09.25 | Liga 1
- Juan Pablo II 0-0 Sporting Cristal | 21.09.25 | Liga 1
- Alianza Atlético 0-1 Juan Pablo II | 13.09.25 | Liga 1
- Juan Pablo II 0-0 Cusco | 22.08.25 | Liga 1
