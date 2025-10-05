Santiago Acasiete, DT de Juan Pablo II, dio fuerte calificativo sobre Universitario: "Un equipo..."

0
Barcelona vs Sevilla por LaLiga
Previa del Alianza Lima vs Alianza UDH

Santiago Acasiete, técnico de Juan Pablo II, se pronunció sobre su próximo partido ante Universitario por el Torneo Clausura y dejó un rotundo comentario sobre los cremas.

Angel Curo
Estamos a solo hora de vivir el enfrentamiento entre Universitario vs Juan Pablo II por la fecha 13 del Torneo Clausura 2025. Los cremas buscan seguir en la senda del triunfo, pero desde el club de Chongoyape buscarán dar el batacazo y arruinarle la fiesta en el Monumental. En la previa, el DT Santiago Acasiete no se guardó nada al opinar de forma contundente sobre los merengues.

Universitario tendrá hasta tres sensibles bajas para enfrentar a Juan Pablo II

Este enfrentamiento se perfila de pronóstico reservado, pues ambos equipos están necesitados de los tres puntos. La 'U' necesita vencer para aprovechar la derrota de Cusco FC y mantenerse en el liderato, mientras que Juan Pablo II busca escapar de la zona baja de la tabla y mantener vivas sus ilusiones de clasificar a un torneo internacional.

Por ello, durante un diálogo con las redes sociales del club norteño, el técnico Santiago Acasiete fue consultado sobre su sentir previo al partido, donde destacó la grandeza y el rendimiento de Universitario a lo largo del año, dejando en claro que afrontarán el duelo con la motivación de dar el batacazo.

"Vamos a jugar contra un equipo grande, que viene bien y es favorito a campeonar, pero igual esperamos que sea un partido muy especial. La motivación de enfrentar a un grande siempre es alta para los jugadores", expresó.

De igual forma, el estratega nacional recordó el anterior enfrentamiento, donde Juan Pablo II sorprendió al vencer a Universitario por 2-0 en el Torneo Apertura, y afirmó que buscarán repetir la hazaña.

"Esperemos que podamos hacerlo especial. Ya hemos tenido la oportunidad de jugar contra ellos en el Apertura y sumamos de a tres. Esta es otra historia y debemos estar más concentrados, porque no será nada fácil", añadió.

Juan Pablo II llega con dos bajas en su equipo

Juan Pablo II tendrá que afrontar el partido ante Universitario con dos bajas importantes: Mauricio Affonso y Álvaro Rojas. El primero sigue en proceso de recuperación de una lesión que lo ha dejado fuera de los últimos encuentros.

Por su parte, Rojas tampoco fue considerado para este duelo, ya que se encuentra cedido a préstamo por Universitario y, según los términos contractuales, no puede jugar contra el club dueño de su pase.

Angel Curo
AUTOR: Angel Curo

Redactor en Líbero para la sección deportes. Licenciado en Comunicación y Periodismo por la Universidad Privada del Norte. Con experiencia en reporterismo cubriendo partidos de la Liga 1 y Selección Peruana.

