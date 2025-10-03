Alianza Lima ganó 5-1 y es líder del Torneo Clausura por encima de Universitario

Universitario quiere seguir en búsqueda de salir ganador del Torneo Clausura para coronarse campeón de la Liga 1; no obstante, tiene como uno de sus principales rivales a su clásico rival, Alianza Lima, quien se resigna con los playoffs. Sin embargo, este torneo no sería el único objetivo de ambos clubes, ya que en el Torneo Juvenil Sub-18 también disputan punto a punto el liderazgo de la tabla de posiciones.

Alianza Lima ganó 5-1 y es líder absoluto del Torneo Clausura por encima de Universitario de Deportes

Finalizado el Torneo Apertura de la Sub-18, en el cual Sporting Cristal salió victorioso, ahora Universitario y Alianza están enfocados en ganar el Clausura. Sin embargo, tendrán que competir entre sí para clasificar a la siguiente ronda del certamen.

Alianza Lima ganó 5-1 a Alianza Universidad por la jornada 1 del Torneo Clausura de la Liga Nacional Sub-18. Foto: Alianza Lima

Tras el inicio de la jornada 1 del Clausura del Torneo Juvenil Sub-18, Alianza Lima goleó 5-1 a Alianza Universidad de Huánuco en condición de visitante y actualmente se encuentra por encima de Universitario en la tabla de posiciones.

Los goles blanquiazules fueron gritados en el Complejo de Paucartambo y llegaron de los pies de Alex Rojas, Adriano Neciosup (2), Donato Reynaldo y Carlos Alvarado.

Torneo Juvenil Sub-18: Tabla de Posiciones del Torneo Clausura

Con esta victoria, Alianza Lima se ubica en el primer puesto con 3 puntos y está por encima de Universitario de Deportes, quien tiene que jugar el día domingo 5 de octubre ante ADT en condición de visita. Por otro lado, Alianza disputará la jornada 2 del Torneo Clausura del Torneo Juvenil Sub-18 ante ADT en el Complejo EGB.