Ex Alianza Lima sorprende y se luce en entrenamiento de Universitario para emoción de hinchas

Universitario de Deportes tiene como objetivo brillar en todas sus disciplinas. En el Torneo Clausura de la Liga 1 marchan en el liderato y se perfilan para lograr el tricampeonato nacional. Por su parte, el plantel de vóley femenino se prepara para el inicio de la Liga Peruana de Vóley. En ese contexto, una exfigura de Alianza Lima sorprendió al destacarse en los entrenamientos del cuadro crema.

Daniela Muñoz es una de las nuevas incorporaciones del cuadro crema, con la misión de luchar por su primera estrella en la temporada de la Liga Peruana de Vóley. La voleibolista dejó atrás su pasado en el clásico rival, Alianza Lima, y ahora apunta a hacer historia con las 'Pumas'.

En un reciente entrenamiento, Muñoz se destacó entre sus compañeras y acaparó todas las miradas, luego de que el club estudiantil compartiera un video en sus redes sociales que muestra su talento y la alegría de formar parte del plantel merengue.

El video generó gran expectativa entre la hinchada crema, no solo por tratarse de una exfigura del rival de siempre, sino también porque se perfila como una de las jugadoras más importantes en esta temporada.

Trayectoria de Daniela Muñoz

Daniela Muñoz inició su carrera profesional en Alianza Lima en la temporada 2017/2018, donde permaneció hasta 2021. Luego pasó a las filas de la Universidad San Martín, destacando como figura hasta mediados de este 2025, ´para luego finalmente firmar por Universitario de Deportes.

¿Cuándo inicia la nueva temporada de la Liga Peruana de Vóley?

De acuerdo con lo mencionado por el presidente de la FPV, Gino Vegas, la nueva edición de la Liga Peruana de Vóley comenzará el 25 de octubre, con la primera etapa a desarrollarse en el coliseo Miguel Grau del Callao.