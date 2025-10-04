- Hoy:
Tabla posiciones de Liga 1 y Acumulado: clasificación de la fecha 13 del Clausura
Mira cómo está las posiciones de Liga 1 y la tabla Acumulado con los resultados de la fecha 13 del Clausura. Alianza, Cristal y Universitario afrontan una jornada clave.
La Liga 1 2025 entró a la recta final del torneo y Universitario es el principal equipo a llevarse el título. En pocas palabras, tiene prácticamente el camino libre para ser tricampeón; sin embargo, clubes como Alianza Lima, Cusco y Sporting Cristal lucharán por ganar el Clausura. Para ello, aquí te dejamos cómo marcha la tabla de posiciones y el Acumulado.
Acumulado Liga 1
|EQUIPOS
|PJ
|DG
|PUNTOS
|1. Universitario
|29
|38
|66
|2. Cusco FC
|28
|23
|56
|3. Alianza Lima
|29
|17
|55
|4. Sporting Cristal
|28
|17
|51
|5. Melgar
|30
|13
|48
|6. Garcilaso
|29
|11
|45
|7. Sport Huancayo
|30
|4
|45
|8. Alianza Atlético
|28
|10
|44
|9. ADT
|29
|-7
|41
|10. Cienciano
|28
|5
|38
|11. Atlético Grau
|29
|0
|36
|12. Chankas
|27
|-11
|35
|13. Juan Pablo II
|28
|-10
|30
|14. Sport Boys
|29
|-9
|29
|15. Comerciantes Unidos
|29
|-17
|26
|16. Ayacucho
|29
|-22
|25
|17. UTC
|29
|-24
|25
|18. Alianza Universidad
|29
|-28
|21
|19. Binacional
|-
|-
|-
Tabla de posiciones de Liga 1 - Clausura
|EQUIPOS
|PJ
|DG
|PUNTOS
|1. Universitario
|11
|12
|27
|2. Cusco FC
|10
|9
|22
|3. Sporting Cristal
|9
|13
|19
|4. Alianza Lima
|11
|5
|18
|5. Deportivo Garcilaso
|11
|2
|18
|6. Melgar
|12
|+5
|17
|7. ADT
|11
|-1
|17
|8. Sport Huancayo
|12
|2
|15
|9. Cienciano
|11
|1
|15
|10. Comerciantes Unidos
|44
|-3
|15
|11. Atlético Grau
|11
|1
|14
|12. Los Chankas
|9
|-10
|12
|13. Juan Pablo II
|10
|-2
|11
|14. Alianza Atlético
|10
|0
|10
|15. Ayacucho
|11
|-9
|10
|16. Alianza Universidad
|11
|-11
|10
|17. Sport Boys
|11
|-7
|9
|18. UTC
|11
|-7
|6
|19. Binacional
|-
|-
|-
Partidos Liga 1: programación de la fecha 13 del Clausura
Viernes 3 de octubre
- Comerciantes Unidos 2-1 UTC
Sábado 4 de octubre
- 13:00 | Los Chankas vs. Cusco FC | Estadio Los Chankas, Andahuaylas (L1 MAX)
- 15:15 | ADT vs. Sporting Cristal | Estadio Unión, Tarma (L1 MAX)
- 19:00 | Sport Boys vs. Sport Huancayo | Estadio Miguel Grau, Callao (Gol Perú)
Domingo 5 de octubre
- 12:00 | Alianza Universidad vs. Alianza Lima | Estadio Heraclio Tapia, Huánuco (L1 MAX)
- 15:00 | Atlético Grau vs. Melgar | Estadio Campeones del 36, Sullana (L1 MAX)
- 17:30 | Deportivo Garcilaso vs. Alianza Atlético | Estadio Garcilaso de la Vega, Cusco (L1 MAX)
- 18:00 | Universitario vs. Juan Pablo II | Estadio Monumental, Lima (GOL Perú)
Descansan: Cienciano y Ayacucho FC.
