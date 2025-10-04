0
Real Madrid vs Villarreal por LaLiga
Sporting Cristal vs ADT por la Liga 1

Tabla posiciones de Liga 1 y Acumulado: clasificación de la fecha 13 del Clausura

Mira cómo está las posiciones de Liga 1 y la tabla Acumulado con los resultados de la fecha 13 del Clausura. Alianza, Cristal y Universitario afrontan una jornada clave.

Sandra Morales
Universitario busca el tricampeonato, pero Alianza, Cusco y Cristal quieren impedirlo
Universitario busca el tricampeonato, pero Alianza, Cusco y Cristal quieren impedirlo | FOTO: LIBERO
La Liga 1 2025 entró a la recta final del torneo y Universitario es el principal equipo a llevarse el título. En pocas palabras, tiene prácticamente el camino libre para ser tricampeón; sin embargo, clubes como Alianza Lima, Cusco y Sporting Cristal lucharán por ganar el Clausura. Para ello, aquí te dejamos cómo marcha la tabla de posiciones y el Acumulado.

Horarios y guía de canales para ver el partido de Universitario contra Juan Pablo II

Acumulado Liga 1

EQUIPOSPJDGPUNTOS
1. Universitario293866
2. Cusco FC282356
3. Alianza Lima291755
4. Sporting Cristal281751
5. Melgar301348
6. Garcilaso291145
7. Sport Huancayo30445
8. Alianza Atlético281044
9. ADT29-741
10. Cienciano28538
11. Atlético Grau29036
12. Chankas27-1135
13. Juan Pablo II28-1030
14. Sport Boys29-929
15. Comerciantes Unidos29-1726
16. Ayacucho29-2225
17. UTC29-2425
18. Alianza Universidad29-2821
19. Binacional---

Tabla de posiciones de Liga 1 - Clausura

EQUIPOSPJDGPUNTOS
1. Universitario111227
2. Cusco FC10922
3. Sporting Cristal91319
4. Alianza Lima11518
5. Deportivo Garcilaso 11218
6. Melgar12+517
7. ADT11-117
8. Sport Huancayo12215
9. Cienciano11115
10. Comerciantes Unidos44-315
11. Atlético Grau11114
12. Los Chankas9-1012
13. Juan Pablo II10-211
14. Alianza Atlético10010
15. Ayacucho11-910
16. Alianza Universidad11-1110
17. Sport Boys11-79
18. UTC11-76
19. Binacional---

Partidos Liga 1: programación de la fecha 13 del Clausura

Viernes 3 de octubre

  • Comerciantes Unidos 2-1 UTC

Sábado 4 de octubre

  • 13:00 | Los Chankas vs. Cusco FC | Estadio Los Chankas, Andahuaylas (L1 MAX)
  • 15:15 | ADT vs. Sporting Cristal | Estadio Unión, Tarma (L1 MAX)
  • 19:00 | Sport Boys vs. Sport Huancayo | Estadio Miguel Grau, Callao (Gol Perú)

Domingo 5 de octubre

  • 12:00 | Alianza Universidad vs. Alianza Lima | Estadio Heraclio Tapia, Huánuco (L1 MAX)
  • 15:00 | Atlético Grau vs. Melgar | Estadio Campeones del 36, Sullana (L1 MAX)
  • 17:30 | Deportivo Garcilaso vs. Alianza Atlético | Estadio Garcilaso de la Vega, Cusco (L1 MAX)
  • 18:00 | Universitario vs. Juan Pablo II | Estadio Monumental, Lima (GOL Perú)

Descansan: Cienciano y Ayacucho FC.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Sandra Morales
AUTOR: Sandra Morales

Periodista. Coordinadora web de la sección fútbol con 10 años de experiencia en medios digitales. Seguidora de las mejores ligas del mundo, además de vóley y UFC. "El éxito no es un accidente", Pelé.

