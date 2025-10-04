Tabla posiciones de Liga 1 y Acumulado: clasificación de la fecha 13 del Clausura

La Liga 1 2025 entró a la recta final del torneo y Universitario es el principal equipo a llevarse el título. En pocas palabras, tiene prácticamente el camino libre para ser tricampeón; sin embargo, clubes como Alianza Lima, Cusco y Sporting Cristal lucharán por ganar el Clausura. Para ello, aquí te dejamos cómo marcha la tabla de posiciones y el Acumulado.

Acumulado Liga 1

EQUIPOS PJ DG PUNTOS 1. Universitario 29 38 66 2. Cusco FC 28 23 56 3. Alianza Lima 29 17 55 4. Sporting Cristal 28 17 51 5. Melgar 30 13 48 6. Garcilaso 29 11 45 7. Sport Huancayo 30 4 45 8. Alianza Atlético 28 10 44 9. ADT 29 -7 41 10. Cienciano 28 5 38 11. Atlético Grau 29 0 36 12. Chankas 27 -11 35 13. Juan Pablo II 28 -10 30 14. Sport Boys 29 -9 29 15. Comerciantes Unidos 29 -17 26 16. Ayacucho 29 -22 25 17. UTC 29 -24 25 18. Alianza Universidad 29 -28 21 19. Binacional - - -

Tabla de posiciones de Liga 1 - Clausura

EQUIPOS PJ DG PUNTOS 1. Universitario 11 12 27 2. Cusco FC 10 9 22 3. Sporting Cristal 9 13 19 4. Alianza Lima 11 5 18 5. Deportivo Garcilaso 11 2 18 6. Melgar 12 +5 17 7. ADT 11 -1 17 8. Sport Huancayo 12 2 15 9. Cienciano 11 1 15 10. Comerciantes Unidos 44 -3 15 11. Atlético Grau 11 1 14 12. Los Chankas 9 -10 12 13. Juan Pablo II 10 -2 11 14. Alianza Atlético 10 0 10 15. Ayacucho 11 -9 10 16. Alianza Universidad 11 -11 10 17. Sport Boys 11 -7 9 18. UTC 11 -7 6 19. Binacional - - -

Partidos Liga 1: programación de la fecha 13 del Clausura

Viernes 3 de octubre

Comerciantes Unidos 2-1 UTC

Sábado 4 de octubre

13:00 | Los Chankas vs. Cusco FC | Estadio Los Chankas, Andahuaylas (L1 MAX)

15:15 | ADT vs. Sporting Cristal | Estadio Unión, Tarma (L1 MAX)

19:00 | Sport Boys vs. Sport Huancayo | Estadio Miguel Grau, Callao (Gol Perú)

Domingo 5 de octubre

12:00 | Alianza Universidad vs. Alianza Lima | Estadio Heraclio Tapia, Huánuco (L1 MAX)

15:00 | Atlético Grau vs. Melgar | Estadio Campeones del 36, Sullana (L1 MAX)

17:30 | Deportivo Garcilaso vs. Alianza Atlético | Estadio Garcilaso de la Vega, Cusco (L1 MAX)

18:00 | Universitario vs. Juan Pablo II | Estadio Monumental, Lima (GOL Perú)

Descansan: Cienciano y Ayacucho FC.