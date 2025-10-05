Miguel Araujo lanza firme advertencia a Universitario en la lucha por el Clausura: "Vamos..."

Sporting Cristal sufrió un durísimo traspié al no saber mantener su ventaja y perder 3-2 con ADT en Tarma por la fecha 13 del Torneo Clausura 2025, resultado que aleja cada vez más a los celestes de la lucha por el segundo certamen del año. Sin embargo, Miguel Araujo dio la cara para lanzarle una advertencia al principal candidato al título, Universitario de Deportes.

El zaguero central es consciente que con su última derrota, la 'U' ha aumentado la diferencia de puntos con los celestes, pero aseguró que esto no termina ahora y seguirán luchando hasta que las posibilidades de hacerse con el Clausura se agoten. Además, señaló que tienen un duelo directo con los cremas, el cual espera se juegue en el Estadio Alberto Gallardo.

"Sí, la diferencia está alta (con Universitario). Nos vamos muy molestos, pero esto no queda acá, nosotros vamos a pelear. Nos toca la 'U' en casa, esperemos jugarlo en el Gallardo, que se nos hace mejor", declaró en entrevista con Entre Bolas y otros medios de comunicación a su llegada a Lima.

Video: Entre Bolas

Miguel Araujo mostró su molestia por la derrota de Sporting Cristal

Por otro lado, el futbolista de 30 años no ocultó su desazón por la forma como el conjunto dirigido por Paulo Autuori fue derrotado por ADT, en un duelo que consideraban vital en la competición; así como por la cantidad de puntos que no han podido sumar tanto en casa como en condición de visitante.

"Jod... por lo que pasó ayer y porque también regalamos muchos puntos en casa y afuera, donde prácticamente Cusco y este partido (ADT) eran claves para nosotros", agregó Araujo en sus declaraciones sobre el momento crítico del elenco cervecero.