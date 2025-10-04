0
Tabla posiciones de Liga 1 y Acumulado con resultados de la fecha 13 del Clausura

Pacheco sorprendió con potente mensaje sobre el próximo partido ante Universitario: "Una..."

El delantero de Sporting Cristal, Fernando Pacheco, habló tras la derrota ante ADT y dejó un categórico mensaje sobre el clásico contra Universitario por el Clausura. ¿Qué dijo?

Angel Curo
Fernando Pacheco dejó potente mensaje sobre el partido ante Universitario
Fernando Pacheco dejó potente mensaje sobre el partido ante Universitario | Captura L1 MAX | Composición: Líbero
Sporting Cristal sufrió un duro revés al caer 3-2 ante ADT, resultado que prácticamente los deja fuera de la lucha por el título del Torneo Clausura, sobre todo pensando en su próximo duelo ante el líder Universitario. Tras el pitazo final, Fernando Pacheco se pronunció de manera clara y directa sobre el clásico que se avecina contra los cremas.

Así quedará la tabla del Clausura y acumulado si se confirma la salida de Ayacucho FC

PUEDES VER: Si desafilian a Ayacucho FC: Así quedará la tabla de posiciones del Clausura y Acumulado

Tras consumarse la derrota, Fernando Pacheco habló para la transmisión de L1 MAX y lamentó el resultado que los aleja de la pelea por el liderato. "Hay que asumir el resultado y lo que ha venido pasando. Hay que levantarnos, somos Sporting Cristal y es lo que toca", señaló.

¿Qué dijo Fernando Pacheco sobre el próximo partido ante Universitario?

Asimismo, le consultaron cómo afrontarán lo que resta del campeonato, considerando que se alejan de la disputa con Universitario y si con esta nueva derrota ya daban por perdido el título. Pacheco dejó en claro que seguirán peleando hasta el final por la conquista del Torneo Clausura.

De igual manera, el delantero bajopontino sorprendió al referirse al próximo partido ante la 'U' en el Estadio Nacional, donde se definirán sus posibilidades en el campeonato, y aseguró que buscarán redimirse ante su hinchada.

Video: L1 MAX

"Seguimos trabajando y confiando en que hay chances, hoy era una posibilidad linda para poder acercarse (a Universitario). Esto es parte del fútbol y nos toca levantarnos. Se entiende la incomodidad del hincha, de nuestra parte tenemos que levantarnos, seguir trabajando. Hay que levantarse porque tenemos un partido importante entre semana, estar preparados para eso y darles una alegría a ellos", manifestó.

Sporting Cristal no levanta cabeza en el Torneo Clausura

Pese a que tuvieron un gran inicio en el Torneo Clausura, en las últimas fechas la escuadra dirigida por Paulo Autuori no ha logrado los mejores resultados. Y es que, a penas han logrado un triunfo en sus últimos 6 partidos.

Este panorama los ha llevado a quedar relegados en la tabla, pues se han quedado con 19 unidades en la tabla del Clausura a 8 puntos de diferencia de Universitario.

¿Cuándo juegan Sporting Cristal vs Universitario?

El partido entre Sporting Cristal vs Universitario está programado a disputarse el próximo miércoles 15 de octubre a las 8:00 p.m. (hora peruana). El recinto para este duelo será el Estadio Nacional de Lima.

