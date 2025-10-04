La magnífica noticia que recibió Universitario previo al partido ante Juan Pablo II por el Clausura

El Torneo Clausura 2025 entró en su etapa decisiva en la que Universitario tiene la primera opción de ganarla; sin embargo, un tropezón puede complicar sus aspiraciones. Y es que Cusco FC, su más cercano perseguidor en la cima de la tabla de posiciones, viene haciendo bien las cosas.

Una lucha muy interesante entre ambos equipos que genera expectativa en los hinchas y los otros rivales como Sporting Cristal, Alianza Lima y Deportivo Garcilaso que esperan atentos cualquier caída para poder tentar alguna posibilidad de acercarse a los primeros lugares. En ese contexto, los hinchas cremas conocieron una grata noticia.

¿Qué noticia conocieron los hinchas de Universitario en pleno Torneo Clausura?

Resulta que por la fecha 13 del Torneo Clausura, Cusco FC perdió arte Los Chankas en su visita a Andahuaylas, luego de haber estado en ventaja con gol de Juan Tévez al minuto 5’. Sin embargo, los locales encontraron la victoria a través de José Manzaneda de penal a los 39’ minutos e Isaac Camargo sobre el final.

Con este resultado, los dirigidos por Jorge Fossati se mantienen con 5 puntos de ventaja sobre el elenco cusqueño en la cima de la tabla de posiciones. De ganar a Juan Pablo II en el Estadio Monumental de Ate, la ‘U’ le sacará 8 unidades, siendo una amplia diferencia que ilusiona a la hinchada crema.

¿Cuándo juegan Universitario vs. Juan Pablo II?

El partido entre Universitario contra Juan Pablo II por la fecha 13 del Torneo Clausura se llevará a cabo este domingo 5 de octubre en el Estadio Monumental, siendo una revancha para los cremas de la derrota sufrida en el Torneo Apertura.

¿A qué hora juegan Universitario vs. Juan Pablo II?