Universitario presentó camiseta en homenaje al Señor de los Milagros: Precio y detalles

Universitario de Deportes continúa enfocado en conquistar el Torneo Clausura 2025 y lograr así el título nacional, siendo un firme candidato para lograrlo. En medio de este buen momento, y tras iniciar octubre, el club crema sorprendió a su hinchada al revelar su nueva camiseta.

Se trata de la esperada indumentaria en homenaje al Señor de los Milagros que la ‘U’ dio a conocer y será estrenada en el partido ante Juan Pablo II en el Estadio Monumental de Ate. A través de sus redes sociales, se mostraron todos los detalles que tienen relación con el mes morado.

Universitario de Deportes presentó inédita camiseta

El uniforme especial de Universitario tiene un elegante color, con algunos detalles morados en los números y acabados, resaltando la esencia de octubre en el que se rinde homenaje al Cristo de Pachacamilla, una de las tradiciones religiosas más importantes y representativas del Perú.

Estas camisetas estarán disponibles en las tiendas Marathon a un precio de S/ 229 en la versión hombre adulto, tal como puede verse en su web. Debido a que es una edición especial de octubre, se espera una alta demanda de los hinchas merengues como lo ha sido en otras ocasiones.

Con el concepto "La fe nos une", la indumentaria representa el vínculo espiritual, la cual trasciende generaciones entre los aficionados cremas, siendo una de las versiones más llamativas en lo que va de la temporada.

La nueva camiseta de Universitario en homenaje al Señor de los Milagros