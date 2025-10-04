¡Atención, Universitario! Juan Pablo II sufre dos bajas de peso para partido en el Monumental

Universitario de Deportes y Juan Pablo II protagonizarán uno de los duelos más atractivos de la jornada 13 del Torneo Clausura 2025. Los cremas buscan seguir en la senda del triunfo para mantenerse en lo más alto de la tabla, mientras que los de Chongoyape intentarán dar el golpe en el Monumental. Sin embargo, el cuadro chiclayano tendrá que afrontar dos bajas sensibles en su plantel.

El periodista Ernesto Macedo informó a través de sus redes sociales que Juan Pablo II no contará con su equipo completo para este compromiso. Según detalló, el conjunto norteño no podrá disponer de Mauricio Affonso y Álvaro Rojas.

En el caso de Affonso, su ausencia se debe a que aún se encuentra en proceso de recuperación de una lesión que lo ha mantenido alejado de las canchas durante las últimas siete jornadas. No obstante, la baja más importante será la de Álvaro Rojas, quien venía siendo titular indiscutible.

Álvaro Rojas y Mauricio Affonso son bajas en Juan Pablo II para enfrentar a Universitario.

De acuerdo con Macedo, Rojas no podrá ser tomado en cuenta por motivos contractuales, ya que pertenece a Universitario y se encuentra cedido a préstamo en Juan Pablo II. Por lo que el mediocampista no puede enfrentar al club dueño de su pase.

Esta ausencia representa un duro golpe para el técnico Santiago Acasiete, pues Rojas es actualmente uno de los jugadores más influyentes del equipo, acumulando 4 goles y 2 asistencias en el torneo, además de ser pieza clave en el mediocampo.

¿Cómo llega Juan Pablo II al duelo ante Universitario?

Juan Pablo II atraviesa un momento complicado en el Clausura. Acumula tres partidos sin ganar y apenas ha conseguido una victoria en sus últimos diez encuentros, evidenciando una preocupante falta de eficacia ofensiva con solo seis goles anotados en ese lapso.

Sin embargo, hay un dato alentador para los chiclayanos: han sido el último equipo en vencer a Universitario en la Liga 1, cuando se impusieron por 2-0 en el Torneo Apertura.