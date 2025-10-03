- Hoy:
La mala noticia que recibió Universitario previo al partido contra Juan Pablo II
Universitario de Deportes se enfrentará a Juan Pablo II este domingo 5 de octubre, pero una noticia inesperada ha llegado hasta Ate, generando preocupación entre los hinchas merengues.
Universitario de Deportes sigue preparándose para enfrentar a Juan Pablo II en la jornada 13 del Torneo Clausura de la Liga 1. Sin embargo, una mala noticia rodea las instalaciones del Estadio Monumental, ya que Jorge Fossati podría no contar con un jugador clave en su esquema táctico.
Alex Valera sería baja para el duelo Universitario vs Juan Pablo II
Cuando todo estaba bien en la tienda crema, una inesperada noticia llegó a Ate. Según informó el periodista deportivo Gustavo Peralta, Álex Valera no entrenó y fue sometido a terapia, dejando dudas sobre su participación para el duelo contra Juan Pablo II.
Alex Valera podría no jugar contra Juan Pablo II por lesión.
"Como señaló Jorge Fossati, el delantero jugó con dolor ante Alianza Atlético y por eso fue cambiado. Hoy no entrenó y fue sometido a dos horas de terapia. Mañana se le probará si es que puede hacer fútbol. Si el dolor persiste, no se le arriesgará", se puede leer en X (anteriormente Twitter).
Además, para asegurarse de si puede llegar o no al duelo del domingo, Universitario de Deportes, liderado por Jorge Fossati, lo probará en un partido de práctica para verificar si su rendimiento es óptimo.
En el caso de no ver buenos resultados en esta prueba, el comando técnico decidirá darle descanso para el duelo contra Juan Pablo II por la fecha 13 del Clausura de la Liga 1.
Univesitario vs Juan Pablo II: Hora y Fecha
El equipo dirigido por Jorge Fossati seguirá en búsqueda de mantenerse como líder absoluto de la Liga 1 con una victoria ante su similar de turno. Es por eso que buscarán de todas las formas posibles salir victoriosos, aunque el antecedente sea una derrota ante el cuadro norteño.
El duelo entre Universitario y Juan Pablo II está programado para disputarse el domingo 5 de octubre de 2025 a las 18:00 horas (hora de Perú) por la jornada 13 del Torneo Clausura en el Estadio Monumental de Ate.
