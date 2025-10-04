0
Universitario se pronuncia con fuerte noticia sobre Jorge Fossati: "Nuestro entrenador..."

Universitario comunicó a su hinchada fuerte noticia sobre Jorge Fossati, director técnico uruguayo que llegó con el objetivo de salir tricampeón de la Liga 1.

Francisco Esteves
Universitario se pronunció con noticia sobre Jorge Fossati.
Universitario se pronunció con noticia sobre Jorge Fossati. | Foto: Universitario - X.
¡Sorpresa! Universitario de Deportes sigue en la cima del Torneo Clausura de la Liga 1 2025 y todo es alegría para su hinchada debido a que va bien encaminado rumbo al tricampeonato. En ese sentido, previo a que inicie la fecha número 13, la 'U' brindó una fuerte noticia sobre Jorge Fossati que causó diversas reacciones en la afición merengue. Te contamos los detalles.

En Ecuador destacan renovación de Eryc Castillo con Alianza Lima.

PUEDES VER: ¿No lo quieren? En Ecuador apuntan contra Eryc Castillo: "Las puertas están cerradas"

Resulta que, mediante su cuenta oficial de 'X', el cuadro de Ate reveló que su entrenador ganó el premio al mejor director técnico del último mes, esto debido a los resultados que obtuvo con la institución deportiva a lo largo de las semanas. "Experiencia, liderazgo y sabiduría. Nuestro entrenador, Jorge Fossati Lurachi, fue elegido como DT del mes de septiembre de la Liga 1. ¡Vamos por más, 'profe'!", indicó.

Universitario

Jorge Fossati el DT de septiembre en la Liga 1.

Partidos de Universitario en septiembre

A lo largo de septiembre Universitario disputó tres partidos por el Torneo Clausura de la Liga 1 2025, ya que su cuarto rival era Deportivo Binacional, club que fue eliminado de la competición. De esos enfrentamientos, los cremas sacaron 9 puntos y se convirtieron en líderes absolutos, estando cada vez más cerca del tricampeonato de la Primera División del Perú.

El primero fue ante Melgar en Arequipa, con un triunfazo 2-1 gracias a los goles de Jairo Concha y Williams Riveros. Luego enfrentó a UTC en Cajamarca y se llevó una agónica victoria 2-1 con doblete de Álex Valera. Y finalmente, en la última semana del mes, venció 3-2 a su rival más directo, Cusco FC, en el Estadio Monumental y con anotaciones de Álex Valera y Willaims Riveros.

Fixture restante de Universitario

Universitario de Deportes tiene los siguientes partidos restantes en el Torneo Clausura 2025:

  • Fecha 13: Universitario vs. Juan Pablo II (Lima)
  • Fecha 14: Sporting Cristal vs. Universitario (Lima)
  • Fecha 15: Universitario vs. Ayacucho FC (Lima) | Puede cancelarse si Ayacucho desciende como Binacional
  • Fecha 16: ADT vs. Universitario (Tarma)
  • Fecha 17: Universitario Descansa
  • Fecha 18: Universitario vs. Deportivo Garcilaso (Lima)
  • Fecha 19: Los Chankas vs. Universitario (Andahuaylas)

Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

