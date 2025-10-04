Alianza Lima impacta con fuerte publicación tras nueva camiseta de Universitario: "La única..."

Alianza Lima suele presentar en octubre una camiseta especial en honor al Señor de los Milagros, pero esta vez Universitario sorprendió al anunciar también una versión conmemorativa. Tras ello, los blanquiazules respondieron de forma contundente con una publicación que generó gran repercusión entre los hinchas.

Luego de que la 'U' anunciara el inicio de la venta de su nueva camiseta, la escuadra 'íntima' no se quedó atrás y respondió desde sus redes sociales. El club blanquiazul destacó a sus máximas figuras, encabezadas por Paolo Guerrero y Hernán Barcos, quienes lucieron la tradicional indumentaria morada en honor al Señor de los Milagros, reafirmando así su identidad y devoción.

No obstante, lo más impactante fue el mensaje que acompañó dichas fotografías, pues no dudaron en enviar una fuerte indirecta a su máximo rival. "La única morada del pueblo. De devoción, de tradición y fe", mencionaron en la publicación donde reafirmaron su enorme devoción a su santo patrono.

Alianza Lima dejó fuerte indirecta tras la nueva camiseta de Universitario.

Esta publicación surge tras la gran repercusión generada cuando la escuadra crema anunció una camiseta en honor al mismo santo, tradicionalmente asociado con Alianza Lima. El gesto de los cremas provocó la molestia de la hinchada blanquiazul, y ahora el club íntimo aviva la polémica con este mensaje.

¿Cuánto cuesta la camiseta morada de Alianza Lima?

Como cada octubre, Alianza Lima presentó su tradicional camiseta en honor al Señor de los Milagros, una indumentaria que ya se encuentra disponible en la tienda oficial del club. El precio de esta nueva ‘mica’ es de S/ 289.90 en su versión masculina y S/ 269.90 en la femenina.

Asimismo, quienes deseen personalizar la camiseta con número y nombre deberán añadir un costo adicional de S/ 29.90, completando así un diseño único para los hinchas que buscan llevar su pasión y veneración.