La radical decisión de Kevin Quevedo que favorece a Alianza Lima en el Torneo Clausura 2025

Kevin Quevedo es uno de los futbolistas más destacados del plantel blanquiazul y su reciente convocatoria a la lista que anunció Manuel Barreto reafirma su buen momento; sin embargo, el viernes 4 de octubre se confirmó que será baja para al amistoso de la 'Blanquirroja' frente a los chilenos. ¿Qué pasará con los partidos con Alianza Lima?

La desconvocatoria de Kevin Quevedo en la selección peruana causó asombro y más aún luego de confirmarse que se trataban por "temas personales" pidiendo no ser parte del plantel concentrado para afrontar el próximo partido amistoso como parte de la fecha FIFA.

Se confirma que viaje a Huánuco de Kevin Quevedo con Alianza Lima

Las fechas que restan por jugar en el Torneo Clausura 2025 son de suma importancia y todos los equipos que están en carrera están buscando luchar por el campeonato quieren contar con todos los futbolistas posibles para tener la opción de recambio o nuevas estrategias de cara a lo que falta de temporada.

En ese sentido, y tras haber sido desconvocado de la selección peruana, se confirmó que Kevin Quevedo viajó con el plantel de Alianza Lima a Huánuco para enfrentar el partido contra Alianza Universidad que se jugará el domingo 5 de octubre desde las 12:00 p.m. El equipo de Néstor Gorosito mantiene intacto el sueño de seguir sumando de a tres y no perder el ritmo tras la sufrida victoria ante Atlético Grau.

FPF explica motivos de desconvocatoria de Quevedo

A través de las redes sociales de la Bicolor, se revelaron los verdaderos detalles del por qué el futbolista Kevin Quevedo fue desconvocado del comando técnico de Manuel Barreto. Según explican en el comunicado, el atacante de 28 años explicó que se dio por temas personales.

"La Federación Peruana de Fútbol (FPF) informa a la opinión pública que, tras una conversación sostenida entre el comando técnico de La Bicolor y el futbolista Kevin Quevedo, del club Alianza Lima, y respetando la solicitud del deportista debido a temas personales, se ha determinado que el jugador queda desafectado de la convocatoria de la Selección Peruana para la presente fecha FIFA, en el marco del encuentro amistoso ante Chile", informa el comunicado.