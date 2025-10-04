0
EN VIVO
Tabla posiciones de Liga 1 y Acumulado con resultados de la fecha 13 del Clausura
EN DIRECTO
Sporting Cristal vs ADT por la Liga 1

La radical decisión de Kevin Quevedo que favorece a Alianza Lima en el Torneo Clausura 2025

Alianza Lima tiene pocas chances de luchar el Torneo Clausura, pero no dudará en agotar todas sus fichas y pelear hasta el último instante para forzar los playoffs.

Jasmin Huaman
Kevin Quevedo tomó importante decisión que beneficia a Alianza Lima.
Kevin Quevedo tomó importante decisión que beneficia a Alianza Lima. | Foto: Composición Líbero
COMPARTIR

Kevin Quevedo es uno de los futbolistas más destacados del plantel blanquiazul y su reciente convocatoria a la lista que anunció Manuel Barreto reafirma su buen momento; sin embargo, el viernes 4 de octubre se confirmó que será baja para al amistoso de la 'Blanquirroja' frente a los chilenos. ¿Qué pasará con los partidos con Alianza Lima?

Jugó en Universitario de Deportes, pero ahora busca posicionarse en el once titular de Alianza Lima.

PUEDES VER: Ex Universitario de Deportes busca ser figura en Alianza Lima: "Estoy preparado para..."

La desconvocatoria de Kevin Quevedo en la selección peruana causó asombro y más aún luego de confirmarse que se trataban por "temas personales" pidiendo no ser parte del plantel concentrado para afrontar el próximo partido amistoso como parte de la fecha FIFA.

Se confirma que viaje a Huánuco de Kevin Quevedo con Alianza Lima

Las fechas que restan por jugar en el Torneo Clausura 2025 son de suma importancia y todos los equipos que están en carrera están buscando luchar por el campeonato quieren contar con todos los futbolistas posibles para tener la opción de recambio o nuevas estrategias de cara a lo que falta de temporada.

En ese sentido, y tras haber sido desconvocado de la selección peruana, se confirmó que Kevin Quevedo viajó con el plantel de Alianza Lima a Huánuco para enfrentar el partido contra Alianza Universidad que se jugará el domingo 5 de octubre desde las 12:00 p.m. El equipo de Néstor Gorosito mantiene intacto el sueño de seguir sumando de a tres y no perder el ritmo tras la sufrida victoria ante Atlético Grau.

VIDEO

FPF explica motivos de desconvocatoria de Quevedo

A través de las redes sociales de la Bicolor, se revelaron los verdaderos detalles del por qué el futbolista Kevin Quevedo fue desconvocado del comando técnico de Manuel Barreto. Según explican en el comunicado, el atacante de 28 años explicó que se dio por temas personales.

"La Federación Peruana de Fútbol (FPF) informa a la opinión pública que, tras una conversación sostenida entre el comando técnico de La Bicolor y el futbolista Kevin Quevedo, del club Alianza Lima, y respetando la solicitud del deportista debido a temas personales, se ha determinado que el jugador queda desafectado de la convocatoria de la Selección Peruana para la presente fecha FIFA, en el marco del encuentro amistoso ante Chile", informa el comunicado.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Jasmin Huaman
AUTOR: Jasmin Huaman

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Licenciada en Ciencias de la Comunicación (USMP). 6 años de experiencia en contenido digital y Social Media. Especializada en SEO y Marketing Digital.

Lo más visto

  1. Sporting Cristal vs ADT EN VIVO por Liga 1 MAX: transmisión del partido

  2. Alianza Lima ganó 5-1 y es líder del Torneo Clausura por encima de Universitario

  3. Si desafilian a Ayacucho FC: Así quedará la tabla de posiciones del Clausura y Acumulado

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano