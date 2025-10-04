Kevin Quevedo fue desconvocado de la selección peruana tras solicitar su salida: "Debido a..."

La selección peruana emitió un comunicado para informar que Kevin Quevedo de Alianza Lima quedó fuera de la convocatoria para el amistoso internacional ante Chile. Pese a ser llamado por Manuel Barreto para este inicio de cambio generacional, el futbolista pidió no jugar este cotejo de fecha FIFA para asombro de los aficionados.

Mediante las redes sociales de la Bicolor, se conoció todos los detalles sobre la charla en privado que tuvo Kevin Quevedo con todo el comando técnico de Manuel Barreto. El atacante de 28 años pidió respetar su decisión a causa de temas personales, por lo que ahora se evalúa la posibilidad de traer un reemplazo.

"La Federación Peruana de Fútbol (FPF) informa a la opinión pública que, tras una conversación sostenida entre el comando técnico de La Bicolor y el futbolista Kevin Quevedo, del club Alianza Lima, y respetando la solicitud del deportista debido a temas personales, se ha determinado que el jugador queda desafectado de la convocatoria de la Selección Peruana para la presente fecha FIFA, en el marco del encuentro amistoso ante Chile", informa el comunicado.

Comunicado sobre desconvocatoria de Kevin Quevedo en la selección peruana.

De esta manera, el futbolista se enfocará en resolver sus temas personales y concentrarse para lo que será el reinicio del Torneo Clausura 2025. En los próximos días, Kevin Quevedo se unirá a los entrenamientos de Alianza Lima y así volver más renovado en la lucha por el título de la Liga 1.

¿Qué delanteros fueron convocados en la selección peruana?

Tras la salida de Kevin Quevedo en la lista de convocados, estos son los jugadores en ataque que tiene Manuel Barrreto para el partido ante Chile: