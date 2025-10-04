- Hoy:
¿Consejo a Manuel Barreto? Juan Reynoso pide 2 jugadores para la selección peruana: "Pueden liderar..."
La selección peruana anunció su lista de convocados bajo la dirección de Manuel Barreto. En medio de ello, Juan Reynoso rompió su silencio para sugerir 2 futbolistas.
Manuel Barreto anunció la lista de convocados de la selección peruana para el amistoso ante Chile en tierras sureñas. Si bien hay varios nombres que son novedad en la nómina, ahora se pronunció Juan Reynoso para sugerir 2 futbolistas que tienen el perfil para liderar al plantel en los próximos años.
El ex DT de la selección peruana aprovechó la conferencia de prensa para dar una opinión con relación a la lista de convocados que presentó Barreto. Destacó la presencia de Matías Lazo de FBC Melgar y de Kenji Cabrera, exjugador del conjunto rojinegro y que ahora defiende los colores del Vancouver Whitecaps de la MLS. Sin embargo, optó por postular dos futbolistas que tienen todas las cualidades para ser llamados.
Nos referimos a Jefferson Cáceres y Walter Tandazo, jugadores de la casa de FBC Melgar y que Juan Reynoso los aprueba para que sean considerados como piezas claves en la Bicolor. Si bien aún no reciben el llamado, sabe que ahora está el proceso de mejorar el plantel y no ve mal que se apueste por estos jóvenes deportistas.
Jefferson Cáceres y Walter Tandazo son las opciones de Juan Reynoso en la selección peruana.
"Es súper importante lo de Matías porque refuerza lo que ha hecho Melgar en menores, no solo Matías, sino también está Kenji (Cabrera), que se acaba de ir y es de las divisiones inferiores. También están (Jefferson) Cáceres, Walter (Tandazo), que siempre levanta la mano, estamos hablando de tres o cuatro jugadores que pueden liderar este cambio generacional y les alcanza porque no solamente juegan, son dinámicos y hoy el fútbol pide esa situación", declaró.
Lista de convocados de la selección peruana
Con Matías Lazo y Kenji Cabrera, esta es la lista de convocados de la selección peruana para afrontar el amistoso ante Chile:
PORTEROS
- Pedro Díaz (Cusco FC)
- Diego Enríquez (Sporting Cristal)
- Diego Romero (Banfield)
DEFENSAS
- Miguel Araujo (Sporting Cristal)
- Anderson Villacorta (Mineros de Zacatecas)
- Renzo Garcés (Alianza Lima)
- Anderson Santamaría (Universitario de Deportes)
- César Inga (Universitario de Deportes)
- Matías Lazo (FBC Melgar)
- Cristian Carbajal (Sport Boys)
- Marcos López (FC Copenhague)
VOLANTES
- Erick Noriega (Gremio de Porto Alegre)
- Jesús Pretell (Sporting Cristal)
- Martín Távara (Sporting Cristal)
- Jesús Castillo (Universitario de Deportes)
- Felipe Chávez (Bayern Múnich)
- Jairo Concha (Universitario de Deportes)
DELANTEROS
- Alex Valera (Universitario de Deportes)
- Luis Ramos (América de Cali)
- Juan Pablo Goicochea (Platense)
- Maxloren Castro (Sporting Cristal)
- Kevin Quevedo (Alianza Lima)
- Kenji Cabrera (Vancouver Whitecaps)
- Bryan Reyna (Belgrano)
- Joao Grimaldo (Riga FC)
