¡Insólito! Selección peruana sorprendió al rechazar amistoso contra Argentina: ¿Qué pasó?

La selección peruana inicia una nueva etapa bajo el mando interino de Manuel Barreto, tras el fracaso en las últimas Eliminatorias Conmebol. En la próxima fecha FIFA de octubre, la ‘Bicolor’ solo enfrentará a Chile, luego de no concretar un segundo amistoso. No obstante, se conoció que la FPF sorprendió al rechazar la posibilidad de disputar un partido contra la selección de Argentina.

Durante el programa 'Mano a Mano', el periodista Mauricio Loret de Mola reveló que la selección peruana tuvo varias alternativas para disputar un segundo amistoso en octubre. Entre ellas estuvieron Uzbekistán y Jordania, ambas selecciones clasificadas al Mundial 2026.

Sin embargo, según informó el comunicador, la FPF decidió descartar estas opciones al considerar que no generarían una gran recaudación económica. En ese escenario, surgió también la posibilidad de enfrentar a la Argentina de Lionel Messi.

¿Por qué la selección peruana rechazó jugar contra Argentina?

De acuerdo con Loret de Mola, la FPF también desestimó esta opción por motivos económicos, pues se consideró que el amistoso no dejaría una gran ganancia monetaria como se esperaría, considerando que son los actuales campeones del Mundo y bicampeones de la Copa América.

Video: Denganche

"Había una posible opción contra Argentina, pero bajo el mismo concepto de que no se iba a recaudar mucho dinero ni obtener grandes ingresos, se desestimó. Hay amistosos donde la FPF gana dinero por entradas y una serie de cosas, yo entiendo que priorizan eso", señaló el periodista.

Asimismo, advirtió que es probable que los próximos rivales de la selección peruana tampoco sean de gran nivel, ya que la prioridad de la FPF sigue siendo la recaudación económica por derechos, entradas y otros ingresos. Esto, sumado al bajo rendimiento futbolístico de la ‘Bicolor’, limita la posibilidad de concretar partidos de prestigio.

"Como Perú, en la tabla, es el segundo peor del continente, no puede reclamar ni exigir partidos de alto nivel como en otras épocas. Por ahí pasa un poco el problema, el desorden y la razón por la cual los próximos rivales no serán los mejores ni los más óptimos de cara al futuro", concluyó.

Próximos amistosos de la selección peruana

La ‘Bicolor’ ya se concentra en su primer amistoso frente a Chile, programado para el viernes 10 de octubre en tierras sureñas. Además, en la fecha FIFA de noviembre, la selección peruana tendrá como rivales a Rusia y nuevamente a la escuadra chilena.