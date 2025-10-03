0
LO ÚLTIMO
Acumulado y tabla posiciones de Liga 1 con resultados de la fecha 12

Gareca y su fuerte mensaje sobre no llevar a Pizarro al Mundial y sí a Ruidíaz: "No me..."

El extécnico de la selección peruana, Ricardo Gareca rompe su silencio sobre dejar a Claudio Pizarro y llevar a Raúl Ruidíaz con rotundo mensaje.

Erickson Acuña
Ricardo Gareca se pronunció sobre Claudio Pizarro.
Ricardo Gareca se pronunció sobre Claudio Pizarro. | GLR/Pase Filtrado | Composición: Líbero
COMPARTIR

Para muchos hinchas, Ricardo Gareca es uno de los entrenadores más importantes que tuvo la selección peruana en los últimos tiempos, haciendo historia por llevar a la Blanquirroja a un Mundial tras años de ausencia y finalista de Copa América. Por ello, el ‘Tigre’ capta la atención con sus declaraciones que brinda a diversos medios.

Lista de convocados de la selección peruana para el partido contra Chile

PUEDES VER: ¡Con sorpresas! Lista de convocados de la selección peruana para el partido contra Chile

Precisamente, en una reciente entrevista con el canal ‘Pase Filtrado’ contó detalles inéditos sobre su paso por la Bicolor en el que habló de diversos temas, entre ellos el no llevar a Claudio Pizarro a Rusia 2018, siendo uno de los máximos referentes del combinado nacional y reconocido a nivel internacional.

¿Qué dijo Ricardo Gareca sobre dejar fuera de Rusia 2018 a Claudio Pizarro?

“Claudio Pizarro no va a Rusia 2018 por cuidar al grupo, pero no porque sea una mala influencia. Claudio es un excelente profesional. Simplemente fue en agradecimiento a un grupo que le tocó vivir una situación complicada, muy difícil y que salió adelante. Mi decisión fue para respaldar a muchachos que le tocó vivir esa situación y punto. Solo consideramos eso”, dijo el ‘Tigre’.

(Video: Pase Filtrado)

En esa línea, respondió que no se arrepiente de no haber llevado al ‘Bombardero’ a la cita mundialista, una decisión que generó debate entre muchos aficionados. Al respecto, explicó sus razones y mencionó al delantero Raúl Ruidíaz.

No me arrepiento. Si yo me arrepintiera, estaría menospreciando el trabajo de Raúl Ruidíaz por ejemplo, que fue un jugador muy positivo, muy enfocado en la selección. Nos gustaba su forma de ser. Entonces, estábamos convencidos de Raúl”, agregó.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Erickson Acuña
AUTOR: Erickson Acuña

Egresado de la Universidad Jaime Bausate y Meza, con más de 8 años de experiencia en contenido digital. Interesado en temas relacionados a los deportes y la música.

Lo más visto

  1. ¿Rechazó? Felipe Chávez deja impactante publicación tras ser convocado a la selección peruana

  2. Ex Peñarol puede jugar en Alianza Lima el 2026 si cumple con una condición: "Si y solo si..."

  3. Ignácio Da Silva en la mira de campeón peruano para reforzar su defensa: "Expresó su interés..."

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano