Gareca y su fuerte mensaje sobre no llevar a Pizarro al Mundial y sí a Ruidíaz: "No me..."
El extécnico de la selección peruana, Ricardo Gareca rompe su silencio sobre dejar a Claudio Pizarro y llevar a Raúl Ruidíaz con rotundo mensaje.
Para muchos hinchas, Ricardo Gareca es uno de los entrenadores más importantes que tuvo la selección peruana en los últimos tiempos, haciendo historia por llevar a la Blanquirroja a un Mundial tras años de ausencia y finalista de Copa América. Por ello, el ‘Tigre’ capta la atención con sus declaraciones que brinda a diversos medios.
Precisamente, en una reciente entrevista con el canal ‘Pase Filtrado’ contó detalles inéditos sobre su paso por la Bicolor en el que habló de diversos temas, entre ellos el no llevar a Claudio Pizarro a Rusia 2018, siendo uno de los máximos referentes del combinado nacional y reconocido a nivel internacional.
¿Qué dijo Ricardo Gareca sobre dejar fuera de Rusia 2018 a Claudio Pizarro?
“Claudio Pizarro no va a Rusia 2018 por cuidar al grupo, pero no porque sea una mala influencia. Claudio es un excelente profesional. Simplemente fue en agradecimiento a un grupo que le tocó vivir una situación complicada, muy difícil y que salió adelante. Mi decisión fue para respaldar a muchachos que le tocó vivir esa situación y punto. Solo consideramos eso”, dijo el ‘Tigre’.
(Video: Pase Filtrado)
En esa línea, respondió que no se arrepiente de no haber llevado al ‘Bombardero’ a la cita mundialista, una decisión que generó debate entre muchos aficionados. Al respecto, explicó sus razones y mencionó al delantero Raúl Ruidíaz.
“No me arrepiento. Si yo me arrepintiera, estaría menospreciando el trabajo de Raúl Ruidíaz por ejemplo, que fue un jugador muy positivo, muy enfocado en la selección. Nos gustaba su forma de ser. Entonces, estábamos convencidos de Raúl”, agregó.
