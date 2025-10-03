Quinteros dio fuerte opinión sobre Jairo Concha tras convocatoria a la selección: "Estás..."

Manuel Barreto presentó su primera lista de convocados al mando de la selección peruana para el amistoso ante Chile por la fecha FIFA de octubre. El técnico sorprendió con varias novedades, entre ellas la inclusión de Jairo Concha, quien atraviesa un gran momento en Universitario. Tras conocerse su llamado, Henry Quinteros no dudó en pronunciarse y lanzó un fuerte comentario sobre el volante crema.

Jairo Concha ha sido uno de los futbolistas más destacados de la temporada y es de los pocos que repiten convocatoria respecto a la última lista de Eliminatorias Conmebol. Por ello, se espera que, al ser de los más experimentados dentro de este grupo, asuma un rol importante en la 'Bicolor'.

Henry Quinteros dio fuerte opinión sobre Jairo Concha

En ese contexto, durante el programa 'Desmarcados', del canal de YouTube Denganche, se debatió la posibilidad de que Concha pueda ser considerado como el ‘10’ y hasta capitán de la selección peruana por su recorrido.

Sin embargo, Henry Quinteros fue tajante al opinar sobre esta idea y cuestionó a sus compañeros de panel, asegurando que al volante aún le faltan cualidades para poder asumir ese trascendental rol.

Video: Denganche

"Estás loco. Para ser capitán tienes que tener cualidades de líder y carácter. ¿Concha es líder? ¿Qué va a decir Concha en la arenga antes de salir al campo? No seas malo", expresó el exfutbolista.

Jairo Concha volvió a ser convocado con la selección peruana

Cabe resaltar que Jairo Concha fue uno de los jugadores que tuvo minutos en la última fecha doble de las Eliminatorias Conmebol, donde tuvo minutos en ambos partidos y, aunque no logró brillar de forma sobresaliente, dejó en claro que será parte de la nueva generación de la selección peruana.

Jairo Concha sumó su segunda convocatoria con la selección peruana.

En ese sentido, tras haber mantenido su gran rendimiento con Universitario, siendo un pilar fundamental en el mediocampo. Por ello, el DT Manuel Barreto decidió confiar en el volante citándolo para este nuevo proceso.

¿Cuándo juegan Perú vs Chile?

De acuerdo con lo informado por el periodista Gustavo Peralta, el amistoso entre Perú vs Chile estaría programado para disputarse este 10 de octubre en tierras sureñas.