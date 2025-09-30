La selección peruana quedó fuera del Mundial 2026 tras cumplir una nefasta campaña y quedar ubicado en el puesto 9 de las Eliminatorias Conmebol. No conseguir un boleto termina desnudando muchas falencias a nivel deportivo y dirigencial, esto tomando en cuenta que había 6.5 cupos.

Si bien en Sudamérica ya culminó el proceso clasificatorio, en otras confederaciones continúa la acción. Por ejemplo en África todavía restan dos jornadas para el final y recientemente un fallo de la FIFA ha complicado las aspiraciones de una histórica selección.

Se trata de Sudáfrica, que acaba de perder tres puntos por la mala inscripción de un jugador durante la victoria por 2-0 ante Lesoto, que obtuvo en marzo de este año en condición de visitante. Esta situación podría dejarlo fuera de la justa mundialista.

De acuerdo al ente rector del fútbol alrededor del planeta, los 'Bafana bafana' perdieron 3-0 en mesa porque convocaron a Teboho Mokoena, quien no había cumplido con una suspensión por acumulación de amarillas.

Sudáfrica podría quedarse fuerac

Con este nuevo resultado, Benín es el nuevo líder del Grupo C con 14 puntos, mismos que acumula Sudáfrica, pero que tiene una peor diferencia de gol y podría perder su clasificación directa. Además, este resultado también le da vida a Nigeria.

Recordemos que en África, el primer lugar de cada grupo clasifica directo al Mundial y los cuatro mejores segundos jugarán los play off por un cupo para acceder al repechaje internacional junto a otras cinco selecciones y en el que ya están clasificados Bolivia y Nueva Caledonia.

Tabla de posiciones del Grupo C de las Eliminatorias al Mundial 2026

Equipos PJ DG PTOS 1. Benín* 8 +4 14 2. Sudáfrica** 8 +3 14 3. Nigeria 8 +2 11 4. Ruanda 8 0 11 5. Lesoto 8 -3 9 6. Zimbabue 8 -6 4

*Clasifica directo al Mundial 2026.

** Posible playoff para clasificar al repechaje.

¿Cuándo comienza el Mundial 2026?

El Mundial 2026, que se desarrollará en México, Estados Unidos y Canadá, comenzará el 11 de junio del 2026. El partido inaugural se jugará en el Estadio Azteca, de la Ciudad de México.