0
LO ÚLTIMO
Tabla del Clausura y Acumulado tras victoria de Cristal

¿Chance para Perú? FIFA restó puntos a histórica selección y se movió la tabla de las Eliminatorias

La FIFA decidió quitarle tres puntos a importante selección y hubo una modificación en tabla de las Eliminatorias al Mundial 2026. El castigo por la mala inscripción de un futbolista.

Wilfredo Inostroza
FIFA le quitó puntos a histórica selección y puede quedar fuera del Mundial
FIFA le quitó puntos a histórica selección y puede quedar fuera del Mundial | Imagen: FIFA
COMPARTIR

La selección peruana quedó fuera del Mundial 2026 tras cumplir una nefasta campaña y quedar ubicado en el puesto 9 de las Eliminatorias Conmebol. No conseguir un boleto termina desnudando muchas falencias a nivel deportivo y dirigencial, esto tomando en cuenta que había 6.5 cupos.

Los jugadores que le anotaron a Alianza Lima fueron convocados por Chile para amistoso ante Perú de octubre.

PUEDES VER: Con los verdugos de Alianza Lima: Chile anuncia lista de convocados para amistoso ante Perú

Si bien en Sudamérica ya culminó el proceso clasificatorio, en otras confederaciones continúa la acción. Por ejemplo en África todavía restan dos jornadas para el final y recientemente un fallo de la FIFA ha complicado las aspiraciones de una histórica selección.

Se trata de Sudáfrica, que acaba de perder tres puntos por la mala inscripción de un jugador durante la victoria por 2-0 ante Lesoto, que obtuvo en marzo de este año en condición de visitante. Esta situación podría dejarlo fuera de la justa mundialista.

De acuerdo al ente rector del fútbol alrededor del planeta, los 'Bafana bafana' perdieron 3-0 en mesa porque convocaron a Teboho Mokoena, quien no había cumplido con una suspensión por acumulación de amarillas.

Sudáfrica podría quedarse fuerac

Sudáfrica podría quedarse fuerac

Con este nuevo resultado, Benín es el nuevo líder del Grupo C con 14 puntos, mismos que acumula Sudáfrica, pero que tiene una peor diferencia de gol y podría perder su clasificación directa. Además, este resultado también le da vida a Nigeria.

Recordemos que en África, el primer lugar de cada grupo clasifica directo al Mundial y los cuatro mejores segundos jugarán los play off por un cupo para acceder al repechaje internacional junto a otras cinco selecciones y en el que ya están clasificados Bolivia y Nueva Caledonia.

Tabla de posiciones del Grupo C de las Eliminatorias al Mundial 2026

EquiposPJDGPTOS
1. Benín*8+414
2. Sudáfrica**8+314
3. Nigeria8+211
4. Ruanda8011
5. Lesoto8-39
6. Zimbabue8-64

*Clasifica directo al Mundial 2026.

** Posible playoff para clasificar al repechaje.

¿Cuándo comienza el Mundial 2026?

El Mundial 2026, que se desarrollará en México, Estados Unidos y Canadá, comenzará el 11 de junio del 2026. El partido inaugural se jugará en el Estadio Azteca, de la Ciudad de México.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Wilfredo Inostroza
AUTOR: Wilfredo Inostroza

Coordinador web en Líbero. Licenciado en Ciencias de la Comunicación en la USMP, más de 10 años como periodista y futuro magíster. Amante de los deportes, el cine, los viajes e idiomas extranjeros.

Lo más visto

  1. Partidos de hoy EN VIVO, martes 30 de septiembre: programación y dónde ver fútbol online

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fútbol Internacional

Estados Unidos

Fútbol Peruano