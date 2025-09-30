Jean Ferrari viajó a Argentina para elegir al DT y revelan qué pasó: "Lo que no se esperaba"

0
El director general de la FPF, Jean Ferrari, continúa en la búsqueda del nuevo entrenador de la selección peruana y viajó a Argentina.

Erickson Acuña
Jean Ferrari viajó a Argentina para elegir al DT y revelan qué pasó
Jean Ferrari viajó a Argentina para elegir al DT y revelan qué pasó | La Bicolor | Composición: Líbero
Luego del fracaso en las Eliminatorias 2026, la selección peruana deberá revertir la situación para el próximo proceso, contando con un nuevo comando técnico. En ese sentido, el director general de la Federación Peruana de Fútbol (FPF), Jean Ferrari, continúa en la búsqueda del nuevo entrenador.

Para ello, viajó a Argentina, pero su travesía no fue la que se esperaba, según pudo conocerse recientemente, por lo que ahora el siguiente destino para continuar con la búsqueda es Brasil. Pese a que circularon varios nombres en las últimas semanas, aún no hay nada concreto con ningún estratega.

Jean Ferrari inició con la búsqueda del nuevo entrenador 

“Jean Ferrari sigue teniendo reuniones. Viajó a Argentina y tuvo reuniones. Entiendo que ya volvió a Perú, y puede ser que en los próximos días viaje a Brasil, es lo que me dicen. Todavía no hay un nombre claro en el horizonte que uno diga 'va ganando o se va perfilando'. Entiendo que las reuniones que tuvo en Argentina no todas fueron fructíferas o no todas fueron lo que se esperaba”, reveló el periodista Gustavo Peralta en el programa ‘Hablemos de Max’ por L1 MAX. 

(Video: L1 MAX)

Erickson Acuña
AUTOR: Erickson Acuña

Egresado de la Universidad Jaime Bausate y Meza, con más de 8 años de experiencia en contenido digital. Interesado en temas relacionados a los deportes y la música.

