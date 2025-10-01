Padre de RenatoTapia hace fuerte afirmación sobre la FPF: "Ha habido un pésimo manejo"

La selección peruana quedó eliminada del Mundial 2026 tras un pésimo proceso clasificatorio en el que terminó penúltimo en la tabla de posiciones, por lo que le cayeron un montón de críticas. Uno de los que criticó a la Federación Peruana de Fútbol fue el padre de Renato Tapia, quien hizo una fuerte acusación sobre el manejo dentro de la entidad deportiva nacional.

Como sabemos, hace poco el mediocampista del Al Wasl estuvo en el ojo de la tormenta por una publicación suya en redes sociales, ya que mediante 'X' indicó: "Oh sorpresa, levante la mano quien no se lo esperaba". Esto minutos después de que se haga oficial la elección de Manuel Barreto como nuevo director técnico interino de la Bicolor, ya que llegó justo después de que Jean Ferrari asuma el cargo de Director General de Fútbol en la FPF.

Ahora, quien se refirió al manejo de la Federación Peruana de Fútbol fue su padre, que tuvo un fuerte diálogo con el programa Línea de 5 en YouTube. "Ha habido un pésimo manejo por parte de la FPF. Un proceso de eliminatorias debería durar cuatro años, pero nosotros tuvimos tres entrenadores. La decisión de contratar a Fossati fue mediática. Todo comenzó mal y terminó igual. Necesitamos un técnico que respete nuestra esencia", indicó Luis Tapia.

Renato Tapia y su tuit sobre la FPF

Finalmente, el padre de Renato Tapia fue consultado sobre la publicación del futbolista en 'X', antes Twitter, tras la designación del nuevo entrenador de la selección peruana. Don Luis dejó la incógnita abierta al asegurar que cada uno es libre de interpretar las palabras del mediocampista como quiera.

"Eso puede ser tomado de muchas formas. Cada uno tiene una forma de interpretar lo que él dijo. Hay gente que lo tomó de una manera y otros, de otra. El único que te podría decir qué quiso decir con eso es él mismo. Las interpretaciones son de cada uno", sentención, generando muchos comentarios por parte de los hinchas en las redes sociales.