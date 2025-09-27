¡Atención! Felipe Chávez se lesionó y peligra su convocatoria para la selección peruana

La selección peruana busca iniciar una nueva etapa tras quedar fuera del Mundial 2026 y afrontará los próximos amistosos bajo la dirección de Manuel Barreto. En ese panorama, surgió la expectativa por el posible llamado de Felipe Chávez, quien atraviesa una gran temporada en las divisiones menores del Bayern Múnich. Sin embargo, el volante sufrió una lesión que lo pone en duda para la próxima fecha FIFA.

Felipe Chávez se lesionó con el Bayern Múnich

La reserva del Bayern Múnich anunció su alineación titular para el partido ante Würzburg por la Regionalliga Bayern, y la ausencia de Felipe Chávez llamó la atención de los hinchas. El mediocampista peruano suele entrenar con el primer equipo y venía mostrando un rendimiento destacado en la temporada.

Posteriormente, el club alemán informó a través de sus redes sociales que la ausencia de Chávez se debía a una lesión. "Felipe Chávez está lesionado para el partido en casa contra el Würzburg", comunicaron en su cuenta oficial de 'X', sin dar mayores detalles sobre su estado.

Felipe Chávez podría perderse los amistoso con la selección peruana.

De esta manera, dependiendo de la evolución de su recuperación, el futbolista de 18 años podría quedar fuera de los próximos compromisos del Bayern Múnich, lo que genera incertidumbre sobre su convocatoria a la selección peruana para los amistosos de octubre.

Felipe Chávez se podría perder el amistoso contra Chile

El mediocampista es considerado una de las principales promesas para el próximo proceso eliminatorio rumbo al Mundial 2030. Por ello, su presencia en el amistoso de octubre ante Chile era vista como una gran oportunidad para verlo competir en un nivel mayor y consolidar su crecimiento.

No obstante, esta lesión inesperada podría dejarlo fuera de la lista de convocados, en caso de que su recuperación demande más tiempo. Cabe señalar que la FPF ya envió una carta al Bayern Múnich para reservar su participación en la fecha FIFA.

¿Cuánto vale Felipe Chávez?

De acuerdo con el portal internacional Transfermarkt, Felipe Chávez posee un valor de mercado de 600 mil euros. Esta cifra ha venido aumentando en los últimos meses y teniendo en cuenta su proyección y corta edad podría seguir incrementándose.