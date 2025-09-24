Diego Rebagliati confirmó clasificación de Perú al Mundial: "Ya podemos celebrar"

Para que la selección peruana vuelva a un Mundial no tendremos que esperar otras tres décadas, pues el nuevo formato que propone la Conmebol junto a la FIFA, da la posibilidad de que la 'Blanquirroja' conforme la competencia más importante del deporte rey, ¡Ya hay clasificación"

En el programa 'Al Ángulo', Diego Rebagliati confirmó la noticia y aseguró que es casi un hecho que el equipo nacional participe en la Copa del Mundo 2030 gracias a la nueva cifra de cupos en las Eliminatorias sudamericanas, en la que habrá 9.5 vacantes, es decir el décimo lugar irá a un repechaje,

"¿Podemos celebrar la clasificación al Mundial 2030 o no estamos preparados? Porque serán 64 equipos, va Marte, Saturno, Plutón (risas)… Irían 9.5 aparentemente, el décimo iría al repechaje, o sea ya hemos clasificado al Mundial y estamos así como si nada", sostuvo en Movistar Deportes.

Además, Diego Rebagliati añadió que esto se haría oficial en los próximos días, pues sería aprobado por la FIFA, aunque el sistema de las Eliminatorias podría cambiar o añadirse otra liga para mantener la competitividad en los partidos de selecciones.

"Van a jugar las Eliminatorias o no van a jugar, entonces para evitar que se desvirtúe todo en Sudamérica, a Domínguez (presidente de la Conmebo.) no se le ocurrió una mejor idea que quiera proponer un Mundial de 64 equipos y parece que la FIFA se lo va a aceptar. Este Mundial que viene van a ser 12 grupos de cuatro, clasifican los dos primeros de cada grupo, más los ocho terceros…". sostuvo.

Conmebol impulsa ampliar el Mundial 2030

La FIFA trabaja junto a la Conmebol en la ampliación del Mundial 2030 a 64 selecciones, lo que daría a Sudamérica un cupo histórico de nueve plazas y media. Esta propuesta, que busca abrir el camino de clasificación a más países, marcaría un cambio en el rumbo de las Eliminatorias sudamericanas.