¿Cuál es el perfil que se busca para el nuevo DT de la selección peruana? Esto se sabe

La selección peruana se quedará sin director técnico tras los amistosos de octubre y noviembre, duelos que dirigirá interinamente Manuel Barreto. Por esa razón, a partir de ahora se viene trabajando en traer al quien será el entrenador con miras al proceso rumbo al Mundial 2030 y se reveló cual es el perfil que busca la FPF para el próximo que se ponga el buzo de la Bicolor.

Como se sabe, tras la salida de Óscar Ibáñez, la federación ha intensificado su búsqueda del nuevo estratega liderado por el director general de fútbol, Jean Ferrari, quien basará su elección en un perfil que ha sido revelado por el periodista Gustavo Peralta, pues el que asuma el mando de la Blanquirroja deberá ser un técnico que sepa potenciar su plantel y que sepa trabajar con recursos futbolísticos limitados.

"Lo que se quiere es un técnico potenciador, con gran actualidad, y que con poco haga mucho", dio a conocer en la última emisión del programa 'Hablemos de Max' y minutos después a través de una publicación en su cuenta verificada de la red social X (anteriormente llamado Twitter).

El perfil del próximo DT de la selección peruana será uno potenciador y que con pocos recursos pueda hacer mucho. Foto: FPF

Jean Ferrari viene teniendo reuniones en Argentina en busca del nuevo DT de Perú

El citado comunicador mencionó que Jean Ferrari viajó hace unos días a Argentina sin el presidente de la FPF, Agustín Lozano; donde viene teniendo reuniones con algunos candidatos que podrían ser el nuevo técnico de la selección peruana.

"Jean Ferrari viajó. Está en Buenos Aires sosteniendo reuniones con posibles técnicos para la selección peruana. Está solo y no con Agustín Lozano, presidente de la FPF", comentó en el espacio transmitido por L1 MAX.

Video: L1 MAX

En esa misma línea, aseveró que también hará una parada en Brasil y descartó que, tanto Luiz Felipe Scolari (campeón del Mundo en 2002 con el 'Scratch' como Fernando Batista (dirigió a Venezuela), sean opción para tomar el timonel de la Bicolor.

"Se habló de Luiz Felipe Scolari, pero no es una posibilidad. Es un hombre que hace mucho tiempo gustó, pero no es algo que esté pactándose en este momento. Hay otro nombre en Brasil, pero la primera parada es Argentina. Batista (ex DT de Venezuela) tampoco es opción. Me la voy a jugar, antes de la quincena de octubre tenemos apalabrado al técnico de Perú", agregó.