Manco revela tenso ambiente en la selección por Ferrari: "Le dijo a Ibáñez que le tiró el grupo"

Hace poco se causó controversia en el fútbol nacional luego de que Renato Tapia colocara una polémica frase en sus redes sociales al conocer que Manuel Barreto se convirtió en el nuevo director técnico de la selección peruana absoluta. Ahora, Reimond Manco aseguró que, tras conocer todos los detalles de la interna en la FPF, le da toda la razón al volante que actualmente se encuentra jugando en Emiratos Árabes Unidos. Incluso, contó que Jean Ferrari ha causado un ambiente sumamente tenso entre los futbolistas y contó una anécdota relacionada a Óscar Ibáñez.

Todo comenzó cuando el ex Celta de Vigo colocó lo siguiente: "Oh sorpresa, levante la mano el que no se lo esperaba". Esto generó muchos comentarios en su contra, pero también hubieron quienes lo defendieron. Como es el caso del 'Rei', que mediante una transmisión en vivo contó cómo se encuentra el vestuario de la Bicolor y toda la incomodidad que hay hacia el ex Universitario de Deportes por parte de varios futbolistas.

El comentario de Renato Tapia en 'X'.

Jean Ferrari cae mal en la selección peruana

"Ahora entiendo por qué el tuit de Tapia y te la doy amigo, estoy contigo. Todos vimos que cuando la 'U' campeonó en Andahuaylas dijo que lloraran esos cag***, entonces Jean Ferrari se ha ganado una antipatía dentro de la selección. Los jugadores llegaban y lo saludaban, pero nadie se le acercaba y no por Ibáñez, sino por lo de él. Cuando entró al camerino nadie le paraba bola, nadie lo invitó a retirarse, simplemente se retiró porque se sintió mal, ya que nadie le hacía caso", indicó Reimond Manco.

Jean Ferrari tuvo un cruce con Óscar Ibáñez

Además, el exfutbolista contó que Jean Ferrari se molestó con Óscar Ibáñez debido a que no le había permitido tener influencia dentro de la convocatoria de la selección peruana para la última fecha doble de las Eliminatorias. El ex Universitario de Deportes quería poder tomar decisiones que no le correspondían y tuvieron un cruce de palabras.

"Lo único que le dijo Ferrari a Ibáñez, porque no le dijo que no iba a continuar, solo le mencionó que le tiró el grupo encima y que no lo hizo parte de la convocatoria. Ibáñez le respondió que no le había tirado el grupo encima y que pudo haberle sugerido algo, pero no hacerlo formar parte de la convocatoria o que él haga la nómina, porque ¿eso dónde se ha visto?", sentenció.