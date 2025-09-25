Fossati dio rotunda opinión sobre el duelo entre U de Chile vs Alianza Lima: "Lamentablemente..."

Alianza Lima buscará una nueva hazaña a nivel internacional cuando HOY jueves visite a la U de Chile en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso por el duelo de vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025. A propósito de ello, el entrenador uruguayo de Universitario, Jorge Fossati lanzó un categórico comentario sobre el choque que afrontarán los íntimos en Coquimbo.

Jorge Fossati habló sobre el choque entre U de Chile vs Alianza Lima

En primera instancia, el experimentado estratega se refirió a la representación nacional que viene teniendo el cuadro dirigido por Néstor Gorosito en la Conmebol Sudamericana y señaló que tendrían que recibir mayor respaldo de las autoridades.

Alianza Lima y U de Chile definen su pase a semifinales de la Copa Sudamericana 2025

"Esa es mi mentalidad. Está representando al fútbol peruano y debería ser más apoyado por las autoridades o quienes tienen la facultad de programar la liga local", expresó Fossati en una reciente entrevista con Infograu.

Bajo ese contexto, el técnico de 72 años recordó la participación que tuvo la escuadra merengue en la Copa Libertadores 2025, e hizo hincapié respecto a que las autoridades de la Liga 1 hubieran tenido que ser más comprensivos al momento de la programación del calendario local, cuando también jugaban el plano internacional.

"Eso es lo que yo pienso, los que juegan los torneos internacionales representan al país. Lamentablemente no todos piensan eso porque sino a Universitario lo hubiesen tratado de diferente manera", acotó.

Universitario fue eliminado de la Copa Libertadores 2025 ante Palmeiras

Cabe mencionar que, Universitario cerró su participación en la Copa Libertadores 2025, el pasado 21 de agosto cuando igualó sin goles ante Palmeiras en el Allianz Parque de Sao Paulo, Brasil por el duelo de vuelta de los octavos de final del prestigioso certamen. Los cremas no pudieron darle vuelta al 4-0 obtenido en el encuentro de ida.