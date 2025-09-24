Izquierdoz, figura de Lanús, impactó tras dar firme calificativo a Alianza Lima: "Son..."

Lanús dio el golpe en la Copa Sudamericana tras eliminar a Fluminense y clasificar a semifinales. Ahora, el conjunto granate espera al ganador de Alianza Lima vs. U de Chile para conocer a su rival en dicha instancia continental.

En la previa de este emocionante partido, Carlos Izquierdoz, capitán de Lanús, habló sobre Alianza Lima y la U de Chile. La exfigura de Boca Juniors mostró su respeto por ambos equipos y resaltó la calidad de los jugadores.

"La verdad es que son dos equipos grandes en sus respectivos países y tienen buenos planteles. Los dos rivales van a ser difíciles", expresó Izquierdoz en ESPN Argentina.

Luego, Izquierdoz elogió a Alianza Lima y aseguró que el equipo de Néstor Gorosito está realizando un gran trabajo en el ámbito internacional y tiene jugadores con trayectoria.

"Alianza Lima viene haciendo las cosas bien y tiene jugadores con trayectoria", puntualizó el defensor, quien también tuvo palabras para la U de Chile.

Carlos Izquierdoz es la gran figura de Lanús

"A la U de Chile lo que vi que se jugó con Independiente, la verdad que lo hizo bien, estaba en ventaja con un rival de muchísimo respeto", indicó.

¿Cuándo juegan por las semifinales de la Copa Sudamericana 2025?

La semifinal de la Copa Sudamericana 2025 se realizará el miércoles 22 y jueves 23 de octubre. En la llave contra Lanús, la ida se realizará Lima o Chile.

El duelo de vuelta será el miércoles 29 o el jueves 30 de octubre. En el caso de Lanús vs. Alianza Lima o U de Chile, este compromiso se realizará en el Estadio Ciudad de Lanús - Néstor Díaz Pérez.