Diego Penny habló sobre sensible baja en Alianza Lima frente a U de Chile: "Se va a..."

Néstor Gorosito tendrá que hacer algunos cambios en el once titular luego de las amonestaciones que se sufrió en el último partido de ida que se jugó en el Estadio Alejandro Villanueva. La baja definitiva de Carlos Zambrano es una de las más comentadas por la jerarquía que tiene el futbolista y por la seguridad que puede transmitir en la defensa, a pesar de algunos errores que pueda cometer.

Alianza Lima llegó a Chile con un solo objetivo y es el de llevar una alegría más a su hinchada con una posible clasificación a las semifinales de la Copa Sudamericana 2025. En su camino está un rival conocido como la U de Chile, quien viene de estar envuelto en una polémica clasificación ante Independiente.

Diego Penny habla sobre la baja de Carlos Zambrano

El exseleccionado Diego Penny habló desde la experiencia y con un panorama más amplio de lo que ocurrió en el partido en Matute y que llevó a Alianza Lima perder a Zambrano para el partido decisivo en Chile.

"Carlos es un jugador que en este tipo de partidos ha tenido errores, algunos fueron infantiles y en momentos clave, pero cuando él está enfocado y juega con la jerarquía que tiene, con la fuerza que le mete a este tipo de partidos, hasta sus compañeros se contagian. Va a ser importante sí, no creo que sea determinante", explicó Penny para luego añadir que Renzo Garcés será el indicado para asumir este rol junto a Gianfranco Chávez, quienes serían la dupla en Coquimbo.

Semifinales de la Copa Sudamericana: clasificados

Los equipos clasificados a la semifinal de la Sudamericana 2025 son Independiente del Valle, Atlético Mineiro y Lanús. El último clasificado se definirá entre Alianza Lima y la U de Chile, quien se estará midiendo a Lanús y el primer partido se jugará el 22 de octubre.