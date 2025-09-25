0
EN DIRECTO
Alianza Lima vs U de Chile HOY por Copa Sudamericana

Diego Penny habló sobre sensible baja en Alianza Lima frente a U de Chile: "Se va a..."

Alianza Lima busca conseguir la gran hazaña en su enfrentamiento ante la U de Chile para sellar su pase a las semifinales de la Sudamericana, pero con algunos cambios.

Jasmin Huaman
Penny fue firme al hablar sobre la baja de Carlos Zambrano ante U de Chile.
Penny fue firme al hablar sobre la baja de Carlos Zambrano ante U de Chile. | Foto: Composición Líbero
COMPARTIR

Néstor Gorosito tendrá que hacer algunos cambios en el once titular luego de las amonestaciones que se sufrió en el último partido de ida que se jugó en el Estadio Alejandro Villanueva. La baja definitiva de Carlos Zambrano es una de las más comentadas por la jerarquía que tiene el futbolista y por la seguridad que puede transmitir en la defensa, a pesar de algunos errores que pueda cometer.

Prensa chilena se refirió a jugador de Alianza Lima.

PUEDES VER: Prensa chilena da firme comentario sobre jugador de Alianza previo a partido con U de Chile: "Una..."

Alianza Lima llegó a Chile con un solo objetivo y es el de llevar una alegría más a su hinchada con una posible clasificación a las semifinales de la Copa Sudamericana 2025. En su camino está un rival conocido como la U de Chile, quien viene de estar envuelto en una polémica clasificación ante Independiente.

Diego Penny habla sobre la baja de Carlos Zambrano

El exseleccionado Diego Penny habló desde la experiencia y con un panorama más amplio de lo que ocurrió en el partido en Matute y que llevó a Alianza Lima perder a Zambrano para el partido decisivo en Chile.

"Carlos es un jugador que en este tipo de partidos ha tenido errores, algunos fueron infantiles y en momentos clave, pero cuando él está enfocado y juega con la jerarquía que tiene, con la fuerza que le mete a este tipo de partidos, hasta sus compañeros se contagian. Va a ser importante sí, no creo que sea determinante", explicó Penny para luego añadir que Renzo Garcés será el indicado para asumir este rol junto a Gianfranco Chávez, quienes serían la dupla en Coquimbo.

Semifinales de la Copa Sudamericana: clasificados

Los equipos clasificados a la semifinal de la Sudamericana 2025 son Independiente del Valle, Atlético Mineiro y Lanús. El último clasificado se definirá entre Alianza Lima y la U de Chile, quien se estará midiendo a Lanús y el primer partido se jugará el 22 de octubre.

No olvides revisar tu agenda deportiva

Jasmin Huaman
AUTOR: Jasmin Huaman

Redactora en Líbero, sección Ocio y México. Licenciada en Ciencias de la Comunicación (USMP). 6 años de experiencia en contenido digital y Social Media. Especializada en SEO y Marketing Digital.

Lo más visto

  1. Perú clasificado al Mundial: Conmebol da gran noticia a puertas del Congreso de la FIFA

  2. Izquierdoz, figura de Lanús, impactó tras dar firme calificativo a Alianza Lima: "Son..."

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fútbol Internacional

Estados Unidos

Fútbol Peruano