Lo último: Banderazo de la U de Chile termina en incendio previo al duelo con Alianza Lima

Alianza Lima visita a la U de Chile este jueves 25 de septiembre por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana, siendo uno de los partidos más esperados de la jornada. La expectativa crece conforme avanzan las horas y los hinchas del cuadro local realizaron el tradicional banderazo.

Precisamente, durante esta concentración de aficionados locales, se registraron algunos incidentes que terminó en un incendio de grandes proporciones en las afueras del hotel del ‘Romántico Viajero’. Como era de esperarse, las imágenes se viralizaron rápidamente y generaron diversas reacciones.

¿Qué pasó en el banderazo de la U de Chile?

De acuerdo a La Tercera, primeros reportes indicaron que el denominado “hotelazo” tuvo el lanzamiento de fuegos artificiales: “El uso de pirotecnia es el que habría generando un siniestro en la zona de arbustos contiguo a la Avenida Francisco de Aguirre, donde está ubicado el Hotel Diego de Almagro, en la capital de la Región de Coquimbo”.

Noticia en desarrollo…