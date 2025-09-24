0
EN DIRECTO
Palmeiras vs. River Plate EN VIVO por la Libertadores

Lo último: Banderazo de la U de Chile termina en incendio previo al duelo con Alianza Lima

Previo al partido entre Alianza Lima vs U de Chile, se registraron incidentes durante el banderazo del equipo local y la Policía tuvo que intervenir.

Erickson Acuña
Incidentes en el banderazo de la U de Chile causó preocupación.
Incidentes en el banderazo de la U de Chile causó preocupación. | X | Composición: Líbero
COMPARTIR

Alianza Lima visita a la U de Chile este jueves 25 de septiembre por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana, siendo uno de los partidos más esperados de la jornada. La expectativa crece conforme avanzan las horas y los hinchas del cuadro local realizaron el tradicional banderazo.

Estas son las alineaciones de Alianza Lima y U de Chile para la vuelta por los cuartos de final de Copa Sudamericana 2025.

PUEDES VER: Alianza Lima vs. U de Chile: la alineación de Néstor Gorosito para dar el golpe en Coquimbo

Precisamente, durante esta concentración de aficionados locales, se registraron algunos incidentes que terminó en un incendio de grandes proporciones en las afueras del hotel del ‘Romántico Viajero’. Como era de esperarse, las imágenes se viralizaron rápidamente y generaron diversas reacciones. 

¿Qué pasó en el banderazo de la U de Chile?

De acuerdo a La Tercera, primeros reportes indicaron que el denominado “hotelazo” tuvo el lanzamiento de fuegos artificiales: “El uso de pirotecnia es el que habría generando un siniestro en la zona de arbustos contiguo a la Avenida Francisco de Aguirre, donde está ubicado el Hotel Diego de Almagro, en la capital de la Región de Coquimbo”.

Noticia en desarrollo…

No olvides revisar tu agenda deportiva

Erickson Acuña
AUTOR: Erickson Acuña

Egresado de la Universidad Jaime Bausate y Meza, con más de 8 años de experiencia en contenido digital. Interesado en temas relacionados a los deportes y la música.

Lo más visto

  1. Palmeiras vs. River Plate EN VIVO por ESPN: transmisión del partido

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fútbol Internacional

Estados Unidos

Fútbol Peruano