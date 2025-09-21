Canal confirmado para ver partido de U de Chile vs Alianza Lima por la vuelta de Copa Sudamericana

Alianza Lima y U de Chile se volverán a ver las caras por el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025. Tras el empate sin goles en Matute, ahora la llave se define en el Estadio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo sin la presencia de público. Conoce dónde ver la transmisión de este encuentro que está programado para el jueves 25 de septiembre a las 19:30 hora peruana (20:30 horas de Chile). ¿ESPN o DIRECTV?

Canal confirmado para ver partido U de Chile vs Alianza Lima

Como se conoce, la Conmebol acuerda los derechos de transmisión con meses de anticipación para cada inicio de torneo. En el caso de la Copa Sudamericana, las señales con contrato son ESPN y DirecTV para Sudamérica. Dado ello, siempre genera duda en la afición que quiere disfrutar de estos vibrantes 90 minutos.

Para el partido de vuelta entre U de Chile vs Alianza Lima en Coquimbo la señal en vivo será DIRECTV, en el canal 610 y 1610 HD. De igual manera, tienes la opción vía streaming para verlo GRATIS por DGO (anteriormente DirecTV GO) a través de tu teléfono móvil, PC y/o SmarTV. Vale indicar, que en Ecuador y Colombia no estará disponible el partido por dicha señal, pero sí en el resto de países de Sudamérica como Perú.

Alianza Lima y U de Chile igualaron sin goles en Matute.

¿Cómo se define el partido de vuelta entre Alianza Lima vs U de Chile?

Luego del empate sin goles en Matute, ahora la definición por el cupo a semifinales de la Copa Sudamericana 2025 se llevará a cabo en Coquimbo entre U de Chile y Alianza Lima. Aquel equipo que gane en los últimos 90 minutos, sea por cualquier marcador, será acreedor a la siguientes instancia del certamen Conmebol.

En caso de empate en los 90 minutos en el Estadio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo, todo se definirá en tanda de penales, en el que cada equipo tendrá cinco remates para poder pelear el pase a las semifinales de esta edición 2025 de la Copa Sudamericana.

¿Cuándo se juega la final de la Copa Sudamericana 2025?

La final de la Copa Sudamericana 2025 se juega el sábado 22 de noviembre en el Estadio Defensores del Chaco, Asunción, Paraguay. Si bien antes iba a ser en Santa Cruz, Bolivia; Conmebol decidió cambiar la sede por una serie de incumplimientos, por lo que ahora hinchas podrán reservar su boleto para viajar a este evento.