No son chilenos: DIRECTV confirmó a los narradores del Alianza Lima vs U de Chile
DirecTV es el canal confirmado que transmitirá el Alianza Lima vs U de Chile por el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025.
Alianza Lima se alista para su partido ante U de Chile por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. Uno de los incidentes que se vivió en la ida fue con relación a la transmisión de este encuentro, el cual lo tuvo ESPN y Disney Plus con un equipo de nacionalidad chilena. Este hecho generó un sinfín de reacciones en los cibernautas, quienes ahora recibieron una noticia del canal DIRECTV.
Partido U de Chile vs Alianza Lima por DIRECTV
Resulta, que cierta afición peruana no quedó conforme con oír comentarios parcializados hacia U de Chile en el choque de ida. Como se conoce, los canales de transmisión cuentan con narradores y comentaristas de diversos países de Latinoamérica, siendo el país sureño uno de los que laboró en dicho partido disputado en Matute.
Ahora, siendo DIRECTV el canal que transmitirá el U de Chile vs Alianza Lima, se confirmó que habrá un equipo peruano para llevar a los millones de hogares la narración de este encuentro que definirá al último semifinalista de la Copa Sudamericana 2025.
La transmisión de este encuentro estará a carga de Daniel Kanashiro, narrador peruano que suele estar presente en diversos partidos de la Liga 1 2025. Del mismo modo, se verá de comentarista a Talia Azcárate y a ras de campo con Romina Vega.
Equipo peruano en la transmisión de U de Chile vs Alianza Lima.
¿Qué necesita Alianza Lima para clasificar a la semifinal de la Copa Sudamericana?
Alianza Lima necesita ganar a U de Chile en Coquimbo por cualquier marcador que sea a su favor. En caso de empate, todo se definirá en tanda de penales, en el que los de Gorosito deberán sacar ventaja en los cinco remates que tengan por delante.
