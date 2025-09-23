Hincha chileno interrumpe entrevista a Fernando Gaibor y lo insulta: Así reaccionó - VIDEO

Alianza Lima visita a la U de Chile por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025 en Coquimbo, siendo uno de los partidos más esperados por los aficionados blanquiazules. En ese contexto, y en la previa del encuentro, un hincha rival indignó a todos con un duro mensaje contra Fernando Gaibor.

Y es que el futbolista ecuatoriano se encontraba dando declaraciones a los medios de comunicación, cuando una persona interrumpió la entrevista con un insulto. Como era de esperarse, los que se encontraban cerca al jugador no dudaron en apoyarlo diciéndole que no le haga caso.

Fernando Gaibor y un momento incómodo en la previa del Alianza Lima vs U de Chile

“La clave va a ser que tengamos en cuenta todos los detalles, en el desarrollo del juego y que podamos ser contundentes también”, fueron algunas de las declaraciones que daba el jugador de Alianza Lima, cuando de pronto, un supuesto hincha chileno pasó y le dijo: “Te vamos a cu… peruano cu…”

(Video: Denganche)

Ante ello, Fernando Gaibor quedó sorprendido con las palabras, mientras los demás le pedían que no le hiciera caso, otros mencionando que “así se calienta el partido”. El jugador ecuatoriano empezó a sonreír y decidió no continuar con la entrevista, dejando un último mensaje: “Hay que jugar el partido”.

Cabe mencionar que el futbolista blanquiazul es uno de los refuerzos más destacados de la temporada, convirtiéndose en pieza clave del equipo de Néstor Gorosito, tanto en la Liga 1 como a nivel internacional.

Canal confirmado para ver partido U de Chile vs Alianza Lima

El partido de vuelta entre U de Chile vs Alianza Lima en Coquimbo será por la señal en vivo de DIRECTV, en el canal 610 y 1610 HD. De igual manera, tienes la opción vía streaming para verlo GRATIS por DGO (anteriormente DirecTV GO) a través de tu teléfono móvil, PC y/o SmarTV.