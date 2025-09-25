Histórico jugador chileno dio fuerte opinión sobre Alianza previo duelo con U de Chile: "Es un..."

HOY jueves, Alianza Lima vs U de Chile afrontarán un cotejo de pronóstico reservado válido por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025. El cuadro íntimo ansía poder sellar su pase a 'semis', por lo que, a poco del choque, un histórico de la 'Roja' lanzó una potente opinión de los blanquiazules.

Gonzalo Jara dio fuerte opinión sobre Alianza Lima

El exfutbolista de la selección chilena Gonzalo Jara estuvo presente en el programa 'TNT Sports Chile', donde fue consultado sobre el duelo entre ambas escuadras. En su análisis, no dudó en señalar que el conjunto mapochino saldrá a imponer condiciones frente a los íntimos:

“Si el otro día no tuvo espacios cuando Alianza estaba con 10 jugadores, creo que ahora será algo muy parecido. No veo que Alianza Lima vaya a proponer porque, sin ninguna duda, el que propondrá será Universidad de Chile”, afirmó.

Sin embargo, al referirse a Alianza Lima, Gonzalo Jara sorprendió al destacar no solo la importancia de Hernán Barcos, sino también al dejar un contundente calificativo sobre el equipo de Néstor Gorosito.

Video: TNT Sports Chile

“Yo creo que Alianza Lima tiene un jugador que sabe a lo que juega, que es Hernán Barcos: toca la pelota, descarga y juega de esa manera. Alianza es un equipo pesado también porque sabe dónde cortar la jugada, dónde hacer la falta, y que en algún momento del partido alguna va a tener, que en cualquier momento te puede hacer el gol. Es un equipo con mucha experiencia”, expresó.

¿Cómo llega Alianza Lima al partido con la U de Chile?

Alianza Lima ha venido mostrando un rendimiento irregular en los últimos partidos, por lo que tendrá que mejorar su rendimiento para vencer a la U de Chile tras haber empatado sin goles en la ida. Los blanquiazules buscan seguir haciendo historia a nivel internacional y sellar su pase a las semifinales.

La escuadra victoriana no podrá contar con Carlos Zambrano, quien fue expulsado en la ida. Sin embargo, recuperaron a Paolo Guerrero para este duelo, por lo que el 'Depredador' podrá tener minutos en Coquimbo y será un gran aporte en la ofensiva.