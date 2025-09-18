Alianza Lima no jugó su mejor partido y empató 0-0 con Universidad de Chile en un Estadio Alejandro Villanueva repleto de hinchas por los cuartos de final ida de la Copa Sudamericana 2025, por lo que tendrá que definir en la ciudad mapocha de Coquimbo su clasificación a la siguiente ronda del torneo continental.

A pesar que no tuvo muchas ocasiones para anotar y sufrió un gol anulado a Fernando Gaibor por una mano de Kevin Quevedo en la jugada previa al tanto, los blanquiazules están enfocados en la revancha. Por ese motivo, en esta nota te damos a conocer que resultados necesita el conjunto dirigido por Néstor Gorosito para avanzar de fase.

Video: ESPN

¿Qué resultados necesita Alianza Lima para clasificar a semifinales de Copa Sudamericana 2025?

Con el empate que sacó en Matute, el cuadro 'Íntimo' depende de si mismo para escribir su nombre entre los cuatro mejores clubes de la Copa Sudamericana. Para ello, deberá de hacer la heroica en Coquimbo y vencer por cualquier marcador al conjunto chileno y de esta manera seguir soñando con el título continental de su historia.

Alianza Lima solo necesita ganar a U de Chile de visita para clasificar a semifinales de Copa Sudamericana 2025. Foto: ESPN

Por su parte, si la revancha termina igualada en los 90 minutos disputados en tierras mapochas, el destino aliancista en el segundo torneo más importante de la Conmebol se definirá a través de los lanzamientos desde el punto penal. Solo una derrota acabaría con la ilusión de los victorianos y sus hinchas de seguir luchando por la 'Gran Conquista'.

Alianza Lima vs. U de Chile: fecha y hora del partido de vuelta

Alianza Lima vs. U de Chile vuelven a verse las caras en un compromiso que promete ser muy impactante por los cuartos de final vuelta de la Copa Sudamericana 2025, el cual está programado para disputarse el jueves 25 de setiembre desde el Estadio Municipal Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo a partir de las 21:30 horas local (19:30 de Perú).

Alianza Lima aseguró su mejor participación en Copa Sudamericana de su historia

Pase lo que pase en Chile, Alianza Lima ha tenido una gran participación a nivel internacional esta temporada 2025. Los blanquiazules pasaron fases preliminares y los grupos de Libertadores, mientras que desde julio viene disputando a gran nivel la Sudamericana. Es más, ha logrado su mejor participación en la 'Gran Conquista' de su historia, igualando a la de 2002, llegando también a cuartos de final.