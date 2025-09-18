0
Alianza Lima vs U de Chile EN VIVO por Copa Sudamericana

Fernando Gaibor anotó un golazo para Alianza Lima que fue anulado por mano de Kevin Quevedo

Alianza Lima había marcado el primer tanto del partido con un potente remate de Fernando Gaibor que fue anulado por el VAR debido a una mano previa de Kevin Quevedo.

Mauricio Ubillus
Alianza Lima y Universidad de Chile vienen disputando un partido muy parejo por los cuartos de final ida de la Copa Sudamericana 2025, el cual ha dejado muchas jugadas polémicas y goles, como el que anotó Fernando Gaibor en los últimos instantes del primer tiempo que terminó dejando decepcionados a los hinchas porque no subió al marcador por culpa de Kevin Quevedo.

Maximiliano Guerrero estaba adelantado cuando marcó el 1-0 de U de Chile ante Alianza Lima.

PUEDES VER: ¡Alivio en Matute! Maximiliano Guerrero anotó para U de Chile, pero el gol fue anulado

Cuando el reloj marcaba los 45 minutos, el cuadro blanquiazul tuvo una jugada de ataque con un cambio de orientación de Guillermo Enrique por derecha hacia la izquierda. Quevedo paró el balón y mandó un centro al área que la controló Eryc Castillo. Este retrocedió para Fernando Gaibor, quien se metió en velocidad y sacó un remate cruzado que venció la resistencia del arquero Gabriel Castellón.

Video: ESPN

Las cuatro tribunas de Matute estallaron de alegría por la conquista del volante ecuatoriano, pero esa emoción cambió en cuestión de minutos debido a que el árbitro Ramón Abatti fue llamado por el VAR para que revisara la jugada. ¿La razón? Una mano de Kevin Quevedo previo al gol que fue analizado detenidamente.

Después de ello, el juez brasileño volvió al campo de juego y anunció que la anotación fue invalidada a causa de que la mano del extremo victoriano era una cobrable en su consideración. "Tras revisión, el delantero número 27 comete una mano sancionable. Mi decisión final, tiro libre directo y cancelo el gol", explicó a todos los aficionados por megafonía.

Video: ESPN

