- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- Alianza Lima vs U de Chile
- Newcastle vs Barcelona
- LDU vs São Paulo
- Universitario
- Retiro AFP
¡Alivio en Matute! Maximiliano Guerrero anotó para U de Chile, pero el gol fue anulado
Maximiliano Guerrero silenció Matute a los 6' al anotar el primer tanto de la U de Chile ante Alianza Lima con un remate en el área, pero el gol fue anulado por offside.
¡Obra maestra! Gol espectacular de Kylian Mbappé para el 1-0 de Real Madrid ante Real Sociedad
¡Rumbo a los 1000! Espectacular gol de Cristiano Ronaldo para el 2-1 de Portugal a Hungría - VIDEO
¡Locura total! Doblete de Cristiano Ronaldo con un remate de larga distancia para el 4-0 de Portugal
¡Inacabable! Gol de Cristiano Ronaldo para el 2-0 de Portugal a Armenia por Eliminatorias 2026 - VIDEO
¡Indignante! Luis Suárez escupió a integrante de Seattle tras perder final con Inter Miami
¡Espectacular! Mbappé deslumbra con jugada y anota el 1-0 del Real Madrid ante Real Oviedo
Kevin Quevedo sufrió duro choque con arquero de U. Católica en jugada peligrosa
Londoño la 'picó' ante Viscarra y anotó el 1-0 de U. Católica sobre Alianza Lima - VIDEO
Te puede interesar