EN DIRECTO
Alianza Lima vs U de Chile EN VIVO por Copa Sudamericana
Maximiliano Guerrero estaba adelantado cuando marcó el 1-0 de U de Chile ante Alianza Lima. | Composición Líbero

¡Alivio en Matute! Maximiliano Guerrero anotó para U de Chile, pero el gol fue anulado

Maximiliano Guerrero silenció Matute a los 6' al anotar el primer tanto de la U de Chile ante Alianza Lima con un remate en el área, pero el gol fue anulado por offside.

Mauricio Ubillus
