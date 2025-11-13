0
EN VIVO
Portugal vs Irlanda con Cristiano Ronaldo
EN DIRECTO
Francia vs. Ucrania por Eliminatorias
Troy Parrott anotó de cabeza el 1-0 de Irlanda sobre Portugal | Captura ESPN

¡Lo sufre Cristiano Ronaldo! Troy Parrott sorprendió tras anotar el 1-0 de Irlanda sobre Portugal

Troy Parrott anotó el 1-0 de Irlanda sobre Portugal. Con este tanto, el equipo de Cristiano Ronaldo complica sus aspiraciones de clasificar al Mundial 2026.

Jesús Yupanqui
Te puede interesar

  1. Portugal vs Irlanda EN VIVO con Cristiano Ronaldo EXPULSADO por ESPN

  2. Paolo Guerrero dio rotundo calificativo al gol de Álex Valera en la selección peruana: "Muy..."