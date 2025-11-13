Troy Parrott anotó de cabeza el 1-0 de Irlanda sobre Portugal | Captura ESPN

¡Lo sufre Cristiano Ronaldo! Troy Parrott sorprendió tras anotar el 1-0 de Irlanda sobre Portugal

Troy Parrott anotó el 1-0 de Irlanda sobre Portugal. Con este tanto, el equipo de Cristiano Ronaldo complica sus aspiraciones de clasificar al Mundial 2026.