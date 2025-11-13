- Hoy:
- Partidos de hoy
- Francia vs Ucrania
- Irlanda vs Portugal
- Haití vs Costa Rica
- Guatemala vs Panamá
- Canadá vs Ecuador
- Selección peruana
- Tabla Liga 1
- Universitario
- Alianza Lima
- Sporting Cristal
- Tabla Liga de Vóley
- Feriados
¡Lo sufre Cristiano Ronaldo! Troy Parrott sorprendió tras anotar el 1-0 de Irlanda sobre Portugal
Troy Parrott anotó el 1-0 de Irlanda sobre Portugal. Con este tanto, el equipo de Cristiano Ronaldo complica sus aspiraciones de clasificar al Mundial 2026.