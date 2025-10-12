¿A qué hora juega Portugal vs Hungría con Cristiano Ronaldo y dónde ver partido de Eliminatorias?

Momento de ver un partidazo entre Portugal vs Hungría por la fecha 4 de las Eliminatorias de Europa UEFA 2025. Con Cristiano Ronaldo como máxima figura, el cuadro luso se verá cara a cara ante un duro rival que pretende malograr la fiesta que se vivirá en Lisboa, específicamente en el Estadio José Alvalade.

¿Cuándo juega Portugal vs Hungría?

El partido de Portugal vs Hungría se juega este martes 14 de octubre en el Estádio José Alvalade de Lisboa por la cuarta jornada del grupo F de las Eliminatorias de Europa UEFA 2025. Ambos elencos lideran su serie, pero el cuadro luso tiene puntaje perfecto que querrá sostener en su localía.

¿A qué hora juega Portugal vs Hungría con Cristiano Ronaldo?

Este compromiso de Eliminatorias de Europa UEFA entre Portugal vs Hungría inicia a partir de las 13:45 hora peruana (18:45 horas GMT). De igual manera, te damos a conocer los horarios para los diferentes países del mundo:

México: 12:45 horas

Perú, Ecuador, Colombia: 13:45 horas

Bolivia, Venezuela: 14:45 horas

Argentina, Uruguay, Brasil, Chile, Paraguay: 15:45

España: 20:15 horas

¿Dónde ver Portugal vs Hungría?

El compromiso entre Portugal vs Hungría, con Cristiano Ronaldo de protagonista, se verá por la señal en vivo de Disney Plus para toda Latinoamérica. Esta es la opción vía streaming para los seguidores, quienes esperan ver a 'CR7' aumentando sus cuotas de goles en estas Eliminatorias de Europa UEFA.

¿Cómo llegan Portugal y Hungría por Eliminatorias?

La selección de Portugal sufrió para vencer a Irlanda en la pasada jornada de Eliminatorias. Con gol de Neves sobre los 91 minutos, el cuadro de Cristiano Ronaldo celebró y se mantiene como líder del grupo F con 9 unidades con tres partidos ganados ante los rivales que tiene en la serie.

En el caso de Hungría, viene de lograr su primera victoria en estas Eliminatorias al superar 2-0 a Armenia. Se ubica en el segundo lugar del grupo F y se mantiene en zona de repechaje para el Mundial 2026. Ahora, buscan sorprender a los lusos y así asegurar ese puesto para el bien de su escuadra.