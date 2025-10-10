- Hoy:
Portugal vs. Irlanda EN VIVO por Eliminatorias europeas 2026: hora, dónde ver y pronóstico
Portugal vs. Irlanda EN VIVO HOY por la fecha 3 del grupo F de las Eliminatorias europeas 2026. Conoce a qué hora juegan y qué canal transmite el partido.
Todo listo para ir hasta el Estadio Jose Alvalade en Lisboa, ya que Portugal de Cristiano Ronaldo enfrentará a Irlanda en el marco de la tercera jornada de las Eliminatorias europeas 2026. El partido se disputará este sábado 11 de octubre a las 13:45 horas locales de Perú. Además, puedes seguir el minuto a minuto a través de ESPN y Disney Plus.
PUEDES VER: Último minuto: Conmebol evalúa quitarle a Lima la sede para la final de la Copa Libertadores
Previa del partido Portugal vs. Irlanda por Eliminatorias europeas 2026
Los lusos van por un nuevo triunfo en las Eliminatorias UEFA 2026 ante Irlanda. El equipo de 'Bicho' goza de un gran momento a nivel internacional, y luego de su última victoria por 3-2 sobre Hungría, el cuadro liderado por el técnico Roberto Martínez va por los tres puntos para seguir firmes en la tabla de posiciones.
Precisamente, en la rueda de prensa previo al encuentro, el estratega no dudó en elogiar la jerarquía futbolística del astro mundial. "En mi carrera he trabajado con muchos genios, todos tienen una mentalidad de élite, pero con Cristiano, él nunca pierde el hambre. Normalmente, cuando un jugador gana algo, a la mañana siguiente no tiene el mismo hambre. No he visto eso con Cristiano", sostuvo.
Portugal se mide ante Irlanda por las Eliminatorias UEFA 2026/Foto: X
En la actualidad, Portugal se encuentra en la cima del Grupo F de las Eliminatorias UEFA 2026 y buscará seguir por el buen camino para tratar de conseguir su boleto rumbo al Mundial de Norteamérica.
Por su parte, Irlanda viene de perder por un marcador de 2-1 contra Armenia en calidad de visita; resultado que lo obliga a replantear muchas cosas e intentar hacerle frente a un elenco que llega como candidato a quedarse con el triunfo en casa.
¿Cuándo juega Portugal vs. Irlanda?
Según la programación oficial, Portugal vs. Irlanda se verán las caras este sábado 11 de octubre en el Estadio Jose Alvalade en Lisboa, que puede recibir un promedio de 50.095 fanáticos.
Calendario de partidos de Portugal en octubre por Eliminatorias UEFA 2026/Foto: X
¿A qué hora juega Portugal vs. Irlanda?
Portugal vs. Irlanda serán protagonistas de un gran enfrentamiento por una nueva jornada de las Eliminatorias europeas 2026 a las 13:45 horas de Perú o las 19.45 horas de Portugal. Consulta la guía de horarios en los demás países.
- México: 12:45 horas
- Perú: 13:45 horas
- Ecuador: 13:45 horas
- Colombia: 13:45 horas
- Bolivia: 14:45 horas
- Venezuela: 14:45 horas
- Chile: 14:45 horas
- Argentina: 15:45 horas
- Brasil: 15:45 horas
- Uruguay: 15:45 horas
- Paraguay: 15:45 horas
- Portugal: 19:45 horas
¿Dónde ver Portugal vs. Irlanda?
La transmisión EN VIVO del partido, Portugal vs. Irlanda por la tercera fecha de las Eliminatorias europeas 2026 irá a través de la señal internacional de ESPN para toda Sudamérica. Asimismo, mediante la plataforma streaming de Disney Plus.
- Argentina: Disney Plus Premium Argentina
- Bolivia: Disney Plus Premium
- Brasil: Zapping, Claro TV+, Disney Plus Premium Brasil, Sky+, Vivo Play, ESPN Brasil
- Canadá: DAZN Canada, Amazon Prime Video
- Chile: Disney Plus Premium
- Ecuador: Disney Plus Premium
- México: Sky+, Sky Sports Mexico
- Paraguay: Disney Plus Premium
- Perú: Disney Plus Premium
- Uruguay: Disney Plus Premium
- Estados Unidos: fuboTV, Amazon Prime Video, Fubo Sports Networks, ViX, Tubi
- Venezuela: Disney Plus Premium
Portugal vs. Irlanda: pronóstico y cuánto paga en apuestas
Sobre el papel, Portugal es totalmente favorito para ganar el partido por Eliminatorias UEFA 2026 ante Irlanda.
|Casas de Apuestas
|Portugal
|Empate
|Irlanda
|Betsson
|1.16
|6.90
|25.00
|Betano
|1.16
|8.00
|27.00
|Bet365
|1.13
|8.00
|23.00
|1XBET
|1.15
|9.60
|24.00
|Coolbet
|1.16
|7.25
|23.00
|Doradobet
|1.14
|8.50
|19.00
Portugal vs. Irlanda: alineaciones posibles
- Portugal: Costa, Mendes, Dias, Neves, Cancelo, Palhinha, Vitinha, Neto, Fernandes, Silva, Ronaldo
- Irlanda: Kelleher, O’Brien, Collins, O’Shea, Scales, Ogbene, Cullen, Smallbone, Manning, Azaz, Ferguson
Portugal: últimos 5 partidos
- Portugal 3-2 Hungría
- Portugal 5-0 Armenia
- Portugal 3-2 España
- Alemania 1-2 Portugal
- Portugal 5-2 Dinamarca
Irlanda: últimos 5 partidos
- Armenia 2-1 Irlanda
- Irlanda 2-2 Hungría
- Luxemburgo 0-0 Irlanda
- Irlanda 1-1 Senegal
- Irlanda 2-1 Bulgaria
¿Dónde juega Portugal vs. Irlanda?
Las selecciones de Portugal vs. Irlanda afrontarán un partidazo en el Estadio Jose Alvalade en Lisboa, válido por la fecha 3 de las Eliminatorias UEFA 2026. Aquel recinto deportivo cuenta con capacidad para recibir un aproximado de 50.095 hinchas.
